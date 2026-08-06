Родри согласился перейти в Барселону, а Реал Мадрид шокирован

До самого громкого трансфера текущего сезона в испанском футболе остался один шаг: полузащитник Манчестер Сити Родри согласился перейти в каталонскую Барселону. По данным издания Marca, испанский футболист дал положительный ответ спортивному департаменту «сине-гранатовых», разрушив все надежды Реал Мадрида заполучить опытного опорного полузащитника. Об этом сообщает Goal.com .

Как стало известно, Родри сообщил спортивному директору каталонского клуба о желании присоединиться к проекту главного тренера Барселоны Ханси Флика. Этот резкий поворот фактически остановил любые переговоры со столичным клубом. В результате руководство Барселоны приступило к подготовке деталей трансферной сделки и получило согласие футболиста на начало официальных переговоров с Манчестер Сити.

Травма Френки де Йонга и новый план

Причиной столь активной охоты каталонского клуба за Родри стало физическое состояние Френки де Йонга. Ожидается, что после безрезультатного консервативного лечения хронической травмы нидерландский полузащитник будет вынужден лечь на операционный стол. Пропуски де Йонгом важных матчей в последние сезоны заставили руководство клуба искать надёжного футболиста мирового уровня для центра поля.

Родри перешёл из Атлетико Мадрид в Манчестер Сити в 2019 году, четырежды стал чемпионом Английской Премьер-лиги и выиграл Лигу чемпионов. Кроме того, он добивается важных побед в составе сборной Испании. По мнению специалистов, его стиль игры идеально подходит тактической схеме Ханси Флика, а этот трансфер ещё больше усилит полузащиту каталонцев.

План Реал Мадрида рухнул

Изначально руководство Реал Мадрида во главе с Флорентино Пересом также проявляло большой интерес к полузащитнику Манчестер Сити и достигло предварительной договорённости с его представителями. Однако затянувшийся процесс переговоров сыграл на руку Барселоне, которая очень быстро воспользовалась этой возможностью. Потеря Родри стала для мадридского клуба не только спортивным, но и серьёзным репутационным ударом.

По сообщениям СМИ, после последнего сезона без трофеев Реал Мадрид под руководством Жозе Моуринью начал масштабные изменения и уже успел подписать Марка Кукурелью, Ибраиму Конате, Бернарду Силву, Дензела Дюмфриса и Яна Диоманде. Трансфер Родри должен был стать главным событием летнего трансферного окна. Теперь же Барселона благодаря этой неожиданной сделке близка к тому, чтобы опередить главного соперника и получить серьёзное преимущество.