Родри согласился перейти в Барселону, а Реал Мадрид шокирован

·103·Спорт
Родри согласился перейти в Барселону, а Реал Мадрид шокирован

До самого громкого трансфера текущего сезона в испанском футболе остался один шаг: полузащитник Манчестер Сити Родри согласился перейти в каталонскую Барселону. По данным издания Marca, испанский футболист дал положительный ответ спортивному департаменту «сине-гранатовых», разрушив все надежды Реал Мадрида заполучить опытного опорного полузащитника. Об этом сообщает Goal.com .

Как стало известно, Родри сообщил спортивному директору каталонского клуба о желании присоединиться к проекту главного тренера Барселоны Ханси Флика. Этот резкий поворот фактически остановил любые переговоры со столичным клубом. В результате руководство Барселоны приступило к подготовке деталей трансферной сделки и получило согласие футболиста на начало официальных переговоров с Манчестер Сити.

Травма Френки де Йонга и новый план

Причиной столь активной охоты каталонского клуба за Родри стало физическое состояние Френки де Йонга. Ожидается, что после безрезультатного консервативного лечения хронической травмы нидерландский полузащитник будет вынужден лечь на операционный стол. Пропуски де Йонгом важных матчей в последние сезоны заставили руководство клуба искать надёжного футболиста мирового уровня для центра поля.

Родри перешёл из Атлетико Мадрид в Манчестер Сити в 2019 году, четырежды стал чемпионом Английской Премьер-лиги и выиграл Лигу чемпионов. Кроме того, он добивается важных побед в составе сборной Испании. По мнению специалистов, его стиль игры идеально подходит тактической схеме Ханси Флика, а этот трансфер ещё больше усилит полузащиту каталонцев.

План Реал Мадрида рухнул

Изначально руководство Реал Мадрида во главе с Флорентино Пересом также проявляло большой интерес к полузащитнику Манчестер Сити и достигло предварительной договорённости с его представителями. Однако затянувшийся процесс переговоров сыграл на руку Барселоне, которая очень быстро воспользовалась этой возможностью. Потеря Родри стала для мадридского клуба не только спортивным, но и серьёзным репутационным ударом.

По сообщениям СМИ, после последнего сезона без трофеев Реал Мадрид под руководством Жозе Моуринью начал масштабные изменения и уже успел подписать Марка Кукурелью, Ибраиму Конате, Бернарду Силву, Дензела Дюмфриса и Яна Диоманде. Трансфер Родри должен был стать главным событием летнего трансферного окна. Теперь же Барселона благодаря этой неожиданной сделке близка к тому, чтобы опередить главного соперника и получить серьёзное преимущество.

РодриБарселонаРеал МадридМанчестер СитиТрансферы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Талант «Реал Мадрид» Франко Мастантуоно перешёл в «Фиорентину»Талант «Реал Мадрид» Франко Мастантуоно перешёл в «Фиорентину»Сегодня, 21:18«Навбахор» продолжает победную серию под руководством Темура Кападзе«Навбахор» продолжает победную серию под руководством Темура КападзеСегодня, 21:01Будущее Гарри Кейна: Мюнхен, МЛС и возможное возвращение в АнглиюБудущее Гарри Кейна: Мюнхен, МЛС и возможное возвращение в АнглиюСегодня, 20:55Почему «Реал» отказался от трансфера Родри? (Все подробности)Почему «Реал» отказался от трансфера Родри? (Все подробности)Сегодня, 19:54Поворот в трансфере Родри привёл руководство «Реала Мадрид» в яростьПоворот в трансфере Родри привёл руководство «Реала Мадрид» в яростьСегодня, 19:39Федерико Гатти получил травму: защитник может пропустить матч с «Интером»Федерико Гатти получил травму: защитник может пропустить матч с «Интером»Сегодня, 19:36
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)