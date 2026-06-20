ЧМ-2026. США – Австралия 2:0 (смотрите голы)
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ЧМ-2026. 2-й тур
Во 2-м туре чемпионата мира сборная США сыграла против Австралии. Подопечные Маурисио Почеттино одержали победу со счетом 2:0. Сначала на 11-й минуте Берджесс из лагеря «кенгуру» забил в свои ворота. На 44-й минуте Фримен забил второй гол.
ЧМ-2026. 2-й тур
США – Австралия 2:0
Голы:&нбсп;Берджесс 11 (автогол), Фримен 44
Таким образом, США после двух игр набрали 6 очков и решили задачу по выходу в следующий этап. Австралия же с 3 очками занимает 2-е место.
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