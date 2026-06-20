ЧМ-2026. США – Австралия 2:0 (смотрите голы)

Во 2-м туре чемпионата мира сборная США сыграла против Австралии. Подопечные Маурисио Почеттино одержали победу со счетом 2:0. Сначала на 11-й минуте Берджесс из лагеря «кенгуру» забил в свои ворота. На 44-й минуте Фримен забил второй гол.

ЧМ-2026. 2-й тур

США – Австралия 2:0

Голы:&нбсп;Берджесс 11 (автогол), Фримен 44

Таким образом, США после двух игр набрали 6 очков и решили задачу по выходу в следующий этап. Австралия же с 3 очками занимает 2-е место.