ЧМ-2026. США – Австралия 2:0 (смотрите голы)

·1·Спорт
ЧМ-2026. США – Австралия 2:0 (смотрите голы)

Во 2-м туре чемпионата мира сборная США сыграла против Австралии. Подопечные Маурисио Почеттино одержали победу со счетом 2:0. Сначала на 11-й минуте Берджесс из лагеря «кенгуру» забил в свои ворота. На 44-й минуте Фримен забил второй гол.

ЧМ-2026. 2-й тур
США – Австралия 2:0
Голы:&нбсп;Берджесс 11 (автогол), Фримен 44

Таким образом, США после двух игр набрали 6 очков и решили задачу по выходу в следующий этап. Австралия же с 3 очками занимает 2-е место.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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