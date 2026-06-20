Ламин Ямаль сделал выбор между Месси и Неймаром

·80·Спорт
Ламин Ямаль сделал выбор между Месси и Неймаром

"Барселона" и юная звезда сборной Испании Ламин Ямаль высказался по одной из самых обсуждаемых тем современного футбола — о лучшем футболисте в истории. Юный талант остановился на различиях между Лионелем Месси и Неймаром, раскрыв, кто является для него большим примером. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

В интервью изданию РТВЭ Ямаль подчеркнул, что считает аргентинскую легенду Лионеля Месси величайшим игроком в истории футбола. По его словам, каждый матч Месси доказывает его исключительность, и в этом вопросе не может быть никаких сомнений. «Если кто-то сомневается, значит, они просто ищут оправдания», — добавил молодой нападающий.

Понятие кумира и идеала

Интересно, что, хотя Месси и признан лучшим в истории, личным кумиром Ямаля оказался другой футболист. Ламин признал, что бразилец Неймар сыграл огромную роль в формировании его стиля игры. Влияние Неймара отчетливо заметно в его смелых дриблингах и технике обхода защитников.

«Мой кумир — Неймар. Потому что смотреть на его игру — одно удовольствие. Но Месси — лучший, здесь нет места для споров», — объяснил Ямаль. По сообщению Goal.com, молодой футболист стремится повторить креативность бразильской звезды в своей игре, но в плане достижений ставит Месси на первое место.

Ямаль, который сейчас находится в расположении сборной Испании, также коснулся своей физической формы. Футболист, недавно вернувшийся после травмы, отметил, что будет действовать осторожно в предстоящем матче против Саудовской Аравии. По его мнению, на данном этапе выходить на все 90 минут было бы слишком рано и рискованно.

«Пока идет процесс адаптации. Я готов играть столько, сколько тренер мне даст, но думаю, что проводить на поле весь матч еще рано», — говорит Ямаль. Также он признался, что боялся вылететь из списка сборной из-за травмы и в процессе восстановления думал только о турнире.

Это искреннее признание Ламина Ямаля вызвало широкие дискуссии в социальных сетях. Многие эксперты отмечают, что в его стиле игры действительно гармонично сочетается наследие бывших звезд «Барселоны». Ямаль привлекает внимание болельщиков не только своим мастерством, но и уважением к великим предшественникам.

Ламин ЯмальЛионель МессиНеймарБарселонаФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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