Вратарь Кюрасао обновил рекорд в истории чемпионатов мира

·69·Спорт
Вратарь Кюрасао обновил рекорд в истории чемпионатов мира

Матч между Эквадором и Кюрасао (0:0) во 2-м туре группы Э чемпионата мира не только принес Кюрасао первые исторические очки, но и запомнится новым рекордом, который войдет в историю мундиалей. Голкипер сборной Кюрасао Элой Рум проявил в этой встрече настоящий героизм.

Бешеное давление и 15 сейвов

Сборная Эквадора на протяжении всего матча владела значительным преимуществом и непрерывно атаковала ворота Кюрасао. Однако перед ними выросла крепкая стена в лице Элоя Рума:

  • Общее количество ударов Эквадора: 28

  • Удары в створ ворот: 15

  • Сейвы Элоя Рума: 15

Результат, которого не видели с 1966 года

По данным известного аналитического портала Opta, Элой Рум установил рекорд чемпионатов мира по количеству сейвов в матчах без учета дополнительного времени, то есть в основные 90 минут игры.

С тех пор как подобная статистика систематически ведется на чемпионатах мира с 1966 года, ни один вратарь ранее не мог отразить 15 точных ударов в основное время, сохранив ворота «сухими».

Очко есть, но ситуация сложная

Благодаря этой ничьей сборная Кюрасао набрала первые очки в своей истории. Однако из-за последствий крупного поражения в первом туре команда по разнице мячей все еще занимает последнее, четвертое место в группе Э.

Тем не менее, мастерство Элоя Рума позволило Кюрасао сохранить теоретические шансы на выход в плей-офф перед последним туром.

ЭквадорКюрасаоЭлой РумОпта
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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