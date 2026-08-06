Месси вернулся и начал шоу: шесть голов в Майами (видео)

Лионель Месси уже в первом матче Кубка лиг вновь показал себя решающим игроком. Аргентинская звезда оформила дубль, отдала голевую передачу и стала главным героем победы «Интер Маями» над мексиканским «Атлетико Сан-Луис» со счётом 4:2.

Клуб из Флориды пропустил уже на 4-й минуте матча. Однако ранний гол гостей не привёл «Интер Маями» в замешательство, а, наоборот, разбудил Месси: ещё до перерыва хозяева четырежды поразили ворота соперника.

Гости забили первыми, а Месси тут же ответил

Матч начался очень удачно для «Атлетико Сан-Луис». На 4-й минуте Давид Родригес воспользовался пространством в обороне и вывел мексиканский клуб вперёд.

Однако преимущество продлилось недолго. На 11-й минуте Месси точным ударом завершил атаку, начатую Ноа Аллен, и сравнял счёт.

Этот гол стал первым для аргентинского футболиста в составе «Интер Маями» после чемпионата мира. В предыдущем матче он вышел на поле со скамейки запасных, а в стартовой игре Кубка лиг начал встречу с первых минут.

В первом тайме Месси разорвал оборону соперника

После того как «Интер Маями» сравнял счёт, ситуация на поле резко изменилась. Хозяева взяли мяч под контроль и начали организовывать атаки через Месси, Родриго Де Паул и Теласко Сеговия.

На 26-й минуте Сеговия вывел клуб из Флориды вперёд. А незадолго до перерыва Месси вновь вышел на сцену: на 44-й минуте он забил свой второй гол и сделал счёт 3:1.

В компенсированное к первому тайму время аргентинский футболист уже выступил в роли ассистента. После его передачи центральный защитник Микаел забил четвёртый гол. Таким образом, за первые 45 минут Месси записал на свой счёт три результативных действия.

Во втором тайме «Сан-Луис» усилил давление

Мексиканский клуб не выпал из игры после перерыва. На 51-й минуте Рафа Лоренте сократил отставание и подарил гостям надежду на возвращение в матч.

На отдельных отрезках второго тайма «Атлетико Сан-Луис» завладел инициативой и держал оборону «Интер Маями» под давлением. Однако хозяева сохранили преимущество, добытое в первой половине, и начали турнир с важной победы.

По ходу игры на планы команд повлияла и погода. Из-за грозы матч был на некоторое время приостановлен, однако после возобновления встречи счёт больше не изменился.

Месси вновь засиял на любимом турнире

Кубок лиг занимает особое место в карьере Месси в «Интер Маями». В 2023 году именно на этом турнире аргентинская звезда провела первые матчи за американский клуб и привела команду к первому трофею в её истории.

В том турнире Месси забил десять голов в семи матчах и стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком соревнования. «Интер Маями» завоевал чемпионский титул, победив «Нешвилл» в серии пенальти в финале.

Спустя три года он вновь начал свой путь в турнире с дубля. Особенно важным сигналом о его психологическом и физическом состоянии стал такой результат в первом крупном матче после тяжёлого поражения в финале чемпионата мира.

В новом формате каждый гол имеет большое значение

В Кубке лиг 2026 года участвуют 36 клубов из MLS и чемпионата Мексики. На первом этапе каждая команда проведёт по три матча против представителей другой лиги.

Для MLS и Лига МКс будет составлена отдельная таблица. По четыре лучшие команды из каждой лиги выйдут в четвертьфинал. Поэтому решающее значение может иметь не только победа, но и разница забитых и пропущенных мячей.

«Интер Маями» набрал в первом матче три очка и получил положительную разницу в два мяча. Однако два пропущенных гола также показали тренерскому штабу необходимость поработать над некоторыми проблемами в обороне.

Теперь очередь «Монтеррей»

Второй матч в Кубке лиг клуб из Флориды проведёт 8 августа вновь на своём поле. На этот раз соперником станет «Монтеррей» — один из сильнейших и наиболее финансово обеспеченных клубов Мексики.

В последнем матче первого этапа «Интер Маями» 12 августа примет «Леон». Все три встречи запланированы на Ну Стадиум.

Кубок лиг, первый этап

«Интер Маями» — «Атлетико Сан-Луис» — 4:2

Голы: Месси, 11, 44; Сеговия, 26; Микаел, 45+7 — Давид Родригес, 4; Рафа Лоренте, 51.

«Интер Маями» начал турнир с победы, однако главным событием вечера был не счёт. 39-летний Месси вернулся на поле после чемпионата мира и за один тайм нанёс сопернику три решающих удара.

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