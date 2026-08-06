Месси вернулся и начал шоу: шесть голов в Майами (видео)

·113·Спорт
Месси вернулся и начал шоу: шесть голов в Майами (видео)

Лионель Месси уже в первом матче Кубка лиг вновь показал себя решающим игроком. Аргентинская звезда оформила дубль, отдала голевую передачу и стала главным героем победы «Интер Маями» над мексиканским «Атлетико Сан-Луис» со счётом 4:2.

Клуб из Флориды пропустил уже на 4-й минуте матча. Однако ранний гол гостей не привёл «Интер Маями» в замешательство, а, наоборот, разбудил Месси: ещё до перерыва хозяева четырежды поразили ворота соперника.

Гости забили первыми, а Месси тут же ответил

Матч начался очень удачно для «Атлетико Сан-Луис». На 4-й минуте Давид Родригес воспользовался пространством в обороне и вывел мексиканский клуб вперёд.

Однако преимущество продлилось недолго. На 11-й минуте Месси точным ударом завершил атаку, начатую Ноа Аллен, и сравнял счёт.

Этот гол стал первым для аргентинского футболиста в составе «Интер Маями» после чемпионата мира. В предыдущем матче он вышел на поле со скамейки запасных, а в стартовой игре Кубка лиг начал встречу с первых минут.

В первом тайме Месси разорвал оборону соперника

После того как «Интер Маями» сравнял счёт, ситуация на поле резко изменилась. Хозяева взяли мяч под контроль и начали организовывать атаки через Месси, Родриго Де Паул и Теласко Сеговия.

На 26-й минуте Сеговия вывел клуб из Флориды вперёд. А незадолго до перерыва Месси вновь вышел на сцену: на 44-й минуте он забил свой второй гол и сделал счёт 3:1.

В компенсированное к первому тайму время аргентинский футболист уже выступил в роли ассистента. После его передачи центральный защитник Микаел забил четвёртый гол. Таким образом, за первые 45 минут Месси записал на свой счёт три результативных действия.

Во втором тайме «Сан-Луис» усилил давление

Мексиканский клуб не выпал из игры после перерыва. На 51-й минуте Рафа Лоренте сократил отставание и подарил гостям надежду на возвращение в матч.

На отдельных отрезках второго тайма «Атлетико Сан-Луис» завладел инициативой и держал оборону «Интер Маями» под давлением. Однако хозяева сохранили преимущество, добытое в первой половине, и начали турнир с важной победы.

По ходу игры на планы команд повлияла и погода. Из-за грозы матч был на некоторое время приостановлен, однако после возобновления встречи счёт больше не изменился.

Месси вновь засиял на любимом турнире

Кубок лиг занимает особое место в карьере Месси в «Интер Маями». В 2023 году именно на этом турнире аргентинская звезда провела первые матчи за американский клуб и привела команду к первому трофею в её истории.

В том турнире Месси забил десять голов в семи матчах и стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком соревнования. «Интер Маями» завоевал чемпионский титул, победив «Нешвилл» в серии пенальти в финале.

Спустя три года он вновь начал свой путь в турнире с дубля. Особенно важным сигналом о его психологическом и физическом состоянии стал такой результат в первом крупном матче после тяжёлого поражения в финале чемпионата мира.

В новом формате каждый гол имеет большое значение

В Кубке лиг 2026 года участвуют 36 клубов из MLS и чемпионата Мексики. На первом этапе каждая команда проведёт по три матча против представителей другой лиги.

Для MLS и Лига МКс будет составлена отдельная таблица. По четыре лучшие команды из каждой лиги выйдут в четвертьфинал. Поэтому решающее значение может иметь не только победа, но и разница забитых и пропущенных мячей.

«Интер Маями» набрал в первом матче три очка и получил положительную разницу в два мяча. Однако два пропущенных гола также показали тренерскому штабу необходимость поработать над некоторыми проблемами в обороне.

Теперь очередь «Монтеррей»

Второй матч в Кубке лиг клуб из Флориды проведёт 8 августа вновь на своём поле. На этот раз соперником станет «Монтеррей» — один из сильнейших и наиболее финансово обеспеченных клубов Мексики.

В последнем матче первого этапа «Интер Маями» 12 августа примет «Леон». Все три встречи запланированы на Ну Стадиум.

Кубок лиг, первый этап

«Интер Маями» — «Атлетико Сан-Луис» — 4:2

Голы: Месси, 11, 44; Сеговия, 26; Микаел, 45+7 — Давид Родригес, 4; Рафа Лоренте, 51.

«Интер Маями» начал турнир с победы, однако главным событием вечера был не счёт. 39-летний Месси вернулся на поле после чемпионата мира и за один тайм нанёс сопернику три решающих удара.

Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми в Telegram или других социальных сетях!

Лионель МессиИнтер МайамиАтлетико де Сан Луис
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Талант «Реал Мадрид» Франко Мастантуоно перешёл в «Фиорентину»Талант «Реал Мадрид» Франко Мастантуоно перешёл в «Фиорентину»Сегодня, 21:18«Навбахор» продолжает победную серию под руководством Темура Кападзе«Навбахор» продолжает победную серию под руководством Темура КападзеСегодня, 21:01Будущее Гарри Кейна: Мюнхен, МЛС и возможное возвращение в АнглиюБудущее Гарри Кейна: Мюнхен, МЛС и возможное возвращение в АнглиюСегодня, 20:55Почему «Реал» отказался от трансфера Родри? (Все подробности)Почему «Реал» отказался от трансфера Родри? (Все подробности)Сегодня, 19:54Поворот в трансфере Родри привёл руководство «Реала Мадрид» в яростьПоворот в трансфере Родри привёл руководство «Реала Мадрид» в яростьСегодня, 19:39Федерико Гатти получил травму: защитник может пропустить матч с «Интером»Федерико Гатти получил травму: защитник может пропустить матч с «Интером»Сегодня, 19:36
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Эрлинг Холанд вернулся из США со странным сувениром: звезда Манчестер Сити удивил фанатов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Неожиданный ход «Сити»: Мареска выставляет на «рынок» 25 футболистов
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)