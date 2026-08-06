Хаби Алонсо не испугало 10-е место: что он увидел в «Челси»?

Новый главный тренер «Челси» Хаби Алонсо объяснил, почему принял предложение возглавить лондонский клуб. Испанский специалист обратил внимание не на неудачные результаты прошлого сезона, а на ещё не раскрытый в полной мере потенциал команды.

Лондонцы завершили сезон-2025/2026 в Премьер-лиге на 10-м месте с 52 очками. Поражение от «Сандерленда» со счётом 1:2 в последнем туре лишило клуб и путёвки в еврокубки.

В такой ситуации Алонсо, принявший команду, видит в этом проекте не риск, а большую возможность.

«Это был подходящий момент для всех сторон»

Хаби Алонсо начал работу в «Челси», объяснив своё решение сочетанием времени и возможностей.

«Я почувствовал, что это подходящий момент и для клуба, и для меня. Это была хорошая возможность. В недавнем прошлом команда показывала, что способна играть на высоком уровне, и ситуация не была столь безнадёжной, как казалось со стороны».

В официальном интервью клуба Алонсо также отметил, что его воодушевили состав «Челси» и возможности команды. Он намерен вместе с футболистами сформировать новую игровую идею, оживить атмосферу на «Стэмфорд Бридж» и укрепить связь с болельщиками.

Для испанского специалиста решение было связано не только с историей клуба или желанием работать в Премьер-лиге. В беседах с руководством он увидел общие взгляды на будущее команды.

Какой потенциал скрывается за 10-м местом?

Результат «Челси» в прошлом сезоне не соответствовал финансовым возможностям клуба и уровню его футболистов. Команда одержала 14 побед в 38 матчах, 10 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

Однако Алонсо не хочет оценивать индивидуальные качества игроков состава исключительно по итоговой таблице.

«Здесь есть большие возможности для роста. Сколько времени это займёт, мы увидим позже. Мы начали перемены, анализируем состав и думаем о будущем».

По его мнению, тот факт, что команда ещё недавно могла конкурировать на высоком уровне, свидетельствует о сохранении потенциала состава. Теперь главная задача заключается в том, чтобы объединить возможности футболистов в единую игровую систему.

Станет ли сезон без еврокубков возможностью?

В новом сезоне «Челси» не будет участвовать в европейских турнирах. Это серьёзная потеря для престижа и доходов клуба, однако для нового тренера это может стать определённым преимуществом.

Алонсо получит возможность больше работать с футболистами в течение недели, тщательно отрабатывать тактические идеи на тренировках и контролировать нагрузку на игроков. Соперники, выступающие в Лиге чемпионов или Лиге Европы, в течение сезона будут действовать в гораздо более плотном графике.

Однако отсутствие еврокубков не является гарантией успеха. Напротив, поскольку всё внимание клуба будет сосредоточено на Премьер-лиге, давление из-за результатов станет ещё сильнее.

Капитан «Челси» Рис Джеймс также признал, что в прошлом сезоне команда выступила значительно ниже клубных стандартов, и заявил, что она должна вновь бороться за трофеи и путёвки в еврокубки.

Какую команду хочет построить Алонсо?

Хаби Алонсо намерен сформировать в «Челси» не просто краткосрочный результат, а устойчивую футбольную культуру.

Он считает, что успех является результатом не случайных побед, а правильных ежедневных решений, высоких требований и работы всех звеньев ради общей цели.

«Успех — это следствие усердной работы, качественных решений и правильной культуры, которую мы хотим построить. Если каждый день мы будем чувствовать, что движемся по верному пути, то сможем с уверенностью смотреть в будущее».

Ожидается, что испанский специалист будет уделять большое внимание не только техническому мастерству футболистов, но и их дисциплине, интенсивности действий и выполнению командных задач.

«Челси» заключил с Алонсо четырёхлетний контракт. Официально он приступил к работе 1 июля 2026 года. Это соглашение показывает, что руководство клуба готово предоставить тренеру определённое время для перестройки команды.

Решения по составу будут определяющими

Алонсо и руководство клуба сейчас анализируют имеющийся состав и определяют, какие футболисты останутся в новом проекте, а кому следует искать другую команду.

Главная проблема «Челси» заключается не в нехватке таланта. В последние годы клуб потратил большие средства на приобретение множества молодых футболистов. Однако частые изменения состава, смены тренеров и отсутствие стабильной игровой системы помешали им полностью раскрыть свой потенциал.

Теперь Алонсо предстоит не просто управлять большим составом, а превратить его в сбалансированную команду. Для этого может потребоваться расстаться с некоторыми известными футболистами, сохранить опытных лидеров и определить для молодых игроков чёткие задачи.

Для «Челси» это не очередной эксперимент

Хаби Алонсо пришёл в «Челси» не для того, чтобы принять готовую команду. Он выбрал клуб, в котором ухудшились результаты, который остался без еврокубков и был вновь вынужден менять свой курс.

Однако именно за этой нестабильностью испанский специалист видит большие возможности. По его мнению, в составе есть качество, возможности клуба велики, а у болельщиков сохраняется желание вновь увидеть сильную команду.

Теперь потенциал, о котором говорит Алонсо, должен превратиться в результат на поле. Настоящая оценка новой эпохи для «Челси» начнёт проявляться не в первых интервью тренера, а уже в первые месяцы Премьер-лиги.

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