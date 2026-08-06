ФИФА отказалась от плана: Инфантино извинился за сложившуюся ситуацию

·65·Спорт
ФИФА отказалась от плана: Инфантино извинился за сложившуюся ситуацию

Проект ФИФА Форвард Энтерприсе, ставший причиной крупного скандала в международном футболе, официально снят с рассмотрения. Президент ФИФА Джанни Инфантино и генеральный секретарь Маттиас Графстрём направили письма Совету организации и 211 национальным ассоциациям, извинившись за допущенные в ходе процесса ошибки.

Речь не шла о продаже самого чемпионата мира или всех связанных с ним прав. ФИФА планировала привлечь 4,2 миллиарда долларов, создав новую компанию для управления турнирами и коммерческой деятельностью и передав частным инвесторам до 20 процентов её акций. Однако после усиления критики проект был закрыт, не просуществовав и недели.

«Процесс следовало организовать иначе»

Руководство ФИФА признало в письме, что процесс, связанный с проектом, был организован неправильно. По словам Инфантино и Графстрёма, предложение должно было быть одобрено национальными ассоциациями и Советом ФИФА, однако теперь его нет в повестке дня.

Организация сообщила, что пересмотрит внутренние процессы, чтобы допущенные ошибки не повторялись. При этом ФИФА подчеркнула, что все действия осуществлялись в соответствии с действующими внутренними правилами, и заявила о намерении защищать свою репутацию от обвинений, направленных против её честности и системы управления.

В этом заявлении одновременно отражены две разные позиции: ФИФА признаёт наличие ошибок в процессе, но отрицает, что сам проект нарушал правила.

4,2 миллиарда долларов за 20 процентов акций

Согласно первоначальному плану, новая дочерняя компания ФИФА Форвард Энтерприсе — ФФЭ должна была объединить активы ФИФА, связанные с соревнованиями и коммерческими операциями.

Компания оценивалась в 20 миллиардов долларов, а инвесторам планировалось продать миноритарную долю без передачи им контрольных прав. Таким образом ФИФА намеревалась привлечь 4,2 миллиарда долларов и направить национальным федерациям дополнительные средства на развитие футбольной инфраструктуры, национальных сборных, женского и массового футбола.

Проект предусматривал выделение каждой национальной ассоциации до 20 миллионов долларов в рамках программы ускоренного развития. Однако организации больше возражали не против финансовых преимуществ проекта, а против того, как он был подготовлен и кто оказался исключён из процесса принятия решений.

Сопротивление УЕФА остановило план

Союз европейских футбольных ассоциаций расценил проект как противоречащий принципам прозрачности и корпоративного управления. 55 федераций — членов УЕФА даже обсудили возможность бойкота мероприятий и соревнований ФИФА, если предложение не будет отозвано.

Даже после отмены плана возражения европейской стороны не прекратились. Юристы УЕФА обратились в ФИФА с требованием сохранить документы, электронную переписку и другие материалы, связанные с проектом, заявив, что рассматривают возможность обращения в суд, арбитраж или регулирующие органы.

Против предложения также выступили Азиатская футбольная конфедерация и КОНКАКАФ. Внутри ФИФА некоторые высокопоставленные руководители заявили, что не знали о подготовке проекта, а старший советник Инфантино Карлос Кордейро подал в отставку.

Руководство ФИФА поддержало Инфантино

После скандала руководство ФИФА провело экстренное заседание в Марокко. В нём приняли участие Инфантино, Маттиас Графстрём и другие члены руководящего совета организации.

После заседания было объявлено, что руководство ФИФА полностью поддерживает президента. Инфантино также подтвердил своё доверие генеральному секретарю Графстрёму. Это заявление расценивается как попытка продемонстрировать сохранение единства внутри организации.

Однако внешнее давление сохраняется. Некоторые европейские федерации начали отзывать ранее направленные письма о поддержке кандидатуры Инфантино на следующих выборах. Бывший футболист Луиш Фигу также заявил, что президент ФИФА должен уйти в отставку.

Утечка данных также будет расследована

Сообщается, что ФИФА начала расследование, чтобы выяснить, каким образом внутренняя информация о проекте попала в средства массовой информации.

Однако главный вопрос скандала заключается не в том, кто распространил информацию. Футбольные организации ждут ответа, почему решение, касающееся наиболее ценных коммерческих активов ФИФА, готовилось без широкого обсуждения и без уведомления части высокопоставленных руководителей.

ФИФА заявила, что продолжит вместе с 211 национальными ассоциациями искать новые финансовые возможности для развития футбола. Но любой следующий проект будут оценивать не только по крупным цифрам, как прежде, но и по тому, кем, в каком порядке и в чьих интересах он был подготовлен.

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ФИФАДжанни ИнфантиноМаттиас ГрафстрёмFIFA Forward Enterprise
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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