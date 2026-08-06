OpenAI выплатит 3,2 миллиона долларов по иску Министерства юстиции США

Ведущая компания в сфере искусственного интеллекта OpenAI согласилась выплатить 3,2 миллиона долларов в виде штрафа и компенсаций для урегулирования претензий Министерства юстиции США к её кадровой политике. Как сообщает Иксбт.ком, расследование началось после того, как выяснилось, что некоторые практики компании при найме иностранных специалистов ограничивали права граждан США. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Расследование Министерства юстиции показало, что OpenAI и её дочерняя компания Статсиг Инк. отдавали предпочтение кандидатам с временными рабочими визами на некоторые должности. В результате граждане США были ограничены в возможности подавать заявки на эти вакансии. По выводам ведомства, компания привлекала иностранных специалистов на некоторые позиции, не размещая вакансии на своём официальном внешнем сайте.

Сомнительные практики кадровой политики

В ходе расследования также выявили ряд необычных методов публикации вакансий. В частности, некоторые вакансии размещались только в ночное время, а отдельным кандидатам вместо стандартной электронной заявки предлагали отправлять заявления в бумажном виде. Хотя эти случаи затронули менее десяти вакансий, Министерство юстиции подчеркнуло их важность для обеспечения равных возможностей при трудоустройстве на высокооплачиваемые рабочие места в технологическом секторе.

Согласно условиям подписанного соглашения, OpenAI выплатит государству гражданский штраф в размере 1,2 миллиона долларов. Кроме того, будет создан специальный фонд в размере 2 миллионов долларов для выплаты компенсаций сотрудникам, которые могли пострадать из-за этих спорных практик. Компания, в свою очередь, обязалась пересмотреть процессы найма, обучить сотрудников требованиям иммиграционного законодательства и пройти проверку Министерства юстиции.

Официальная позиция компании

Это соглашение стало тринадцатым, заключённым после восстановления в 2025 году программы Министерства юстиции по контролю за дискриминацией граждан при найме. Представители OpenAI заявили, что, хотя компания не полностью согласна с выводами расследования, она решила подписать соглашение, чтобы мирно урегулировать спор и продолжить работу.

Представители компании подчеркнули, что для достижения амбициозных целей в области развития искусственного общего интеллекта (AGI) необходимо привлекать наиболее квалифицированных специалистов со всего мира. При этом они сообщили, что продолжат развивать программу ПЭРМ, которая позволяет иностранным сотрудникам оформить статус постоянного резидента.