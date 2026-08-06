Майкл Оуэн посоветовал Ливерпулю не платить 145 миллионов фунтов за Брэдли Барколя

·62·Спорт
Майкл Оуэн посоветовал Ливерпулю не платить 145 миллионов фунтов за Брэдли Барколя

Бывший нападающий Ливерпуля Майкл Оуэн настоятельно рекомендовал клубу не платить астрономические 145 миллионов фунтов стерлингов за вингера Пари Сен-Жермен Брэдли Барколя. Мерсисайдцы ищут нового футболиста для усиления атаки после неожиданного ухода Мохамеда Салаха, однако столь завышенные цены на трансферном рынке могут поставить клуб в сложное положение. Об этом сообщает Goal.com .

В интервью изданию ЭЧО Оуэн отметил, что парижский клуб пытается воспользоваться острой потребностью Ливерпуля в нападающем. По его мнению, платить такую сумму за футболиста, который ещё не доказал свой класс в английской Премьер-лиге, неразумно и чрезмерно дорого.

Проблема замены Мохамеда Салаха

Египетская звезда Мохамед Салах покинул Ливерпуль, присоединившись к Трабзонспору в качестве свободного агента. Это создало серьёзную брешь в атаке команды и вынуждает руководство принимать срочные меры до закрытия трансферного окна.

За девять лет в составе мерсисайдцев Салах провёл 442 матча, забил 257 голов и отдал 123 голевые передачи. Благодаря его историческому вкладу команда завоевала главные трофеи английской Премьер-лиги и Лиги чемпионов.

В настоящее время поиск футболиста, способного достойно заменить легендарного нападающего, стал для селекционного отдела Ливерпуля огромным испытанием. В отличие от ярких фланговых игроков прошлых лет, таких как Садио Мане и Луис Диас, сейчас выбор футболистов подобного уровня в клубе временно ограничен.

Трудности на трансферном рынке

23-летний французский вингер Брэдли Барколя, выступающий за Пари Сен-Жермен, стал главной трансферной целью Ливерпуля. Однако сообщается, что требование французского клуба в размере 145 миллионов фунтов стерлингов может сорвать любые переговоры.

По мнению Майкла Оуэна, все вокруг прекрасно понимают, насколько Ливерпуль нуждается в игроке высокого уровня, и поэтому искусственно завышают трансферную стоимость. Ранее он заявлял, что более логичным решением была бы покупка нападающего Вест Хэма Джаррода Боуэна, однако признал, что в нынешней ситуации клубу придётся искать другие варианты.

ЛиверпульМайкл ОуэнМохамед СалахБрэдли БарколяПари Сен-Жермен
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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