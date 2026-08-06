«Барселона» отказалась от Родри: он ждёт только «Реал»

Трансферные обсуждения вокруг полузащитника «Манчестер Сити» Родри Эрнандеса перешли на новый этап. По данным испанской прессы, «Барселона» не станет начинать активную борьбу за 30-летнего футболиста.

Руководство каталонского клуба считает, что если Родри покинет Англию, его главным и практически единственным выбором станет «Реал». Однако ни футболист, ни «Манчестер Сити», ни мадридский клуб пока не объявляли об официальной договорённости по трансферу.

Родри не рассматривает вариант с «Барселоной»?

После чемпионата мира появились сообщения о том, что Родри интересуются такие клубы, как «Реал», «Барселона», ПСЖ и «Бавария».

По данным АС, «Барселона» изучала варианты усиления полузащиты после травмы Френки де Йонга. Однако сообщается, что сам Родри в случае ухода из «Манчестер Сити» хочет перейти только в «Реал». Поэтому каталонцы не сочли целесообразным вступать в финансово и спортивно сложные переговоры.

Это не означает, что «Барселона» сделала Родри официальное предложение и получила отказ. Пока речь идёт о трансферной информации, распространяемой испанскими СМИ.

«Сити» и «Реал» должны договориться о цене

Действующий контракт Родри с «Манчестер Сити» рассчитан до июня 2027 года. Английский клуб оформил это соглашение с испанским полузащитником в 2022 году.

По данным источников, «Манчестер Сити» оценивает футболиста примерно в 75 миллионов евро. «Реал» может попытаться завершить сделку примерно за 50–60 миллионов евро. В некоторых сообщениях также утверждается, что мадридский клуб уже согласовал с Родри личные условия контракта до 2030 года, однако официального подтверждения этой информации нет.

То, что до окончания контракта Родри останется один год, может дать «Реалу» преимущество на переговорах. Однако «Сити» не хочет отпускать одного из важнейших игроков центральной линии команды за сумму, значительно ниже рыночной.

Чемпионат мира снова повысил его стоимость

Родри стал одним из главных лидеров сборной Испании на чемпионате мира 2026 года. «Красная фурия» в дополнительное время обыграла Аргентину со счётом 1:0 в финале и во второй раз в своей истории стала чемпионом мира.

Полузащитник контролировал центр поля во всех восьми матчах турнира и завоевал награду «Золотой мяч» ФИФА, вручаемую лучшему футболисту соревнования.

Это стало его второй крупной индивидуальной наградой за последние два года. В 2024 году Родри также получил «Золотой мяч», достигнув высочайшего статуса в мировом футболе в качестве опорного полузащитника.

Игра на чемпионате мира показала, что футболист способен вернуться на высокий уровень даже после тяжёлых травм. Именно этот фактор называют одним из главных обстоятельств, вновь повысивших его трансферную стоимость.

Переход в «Реал» пока не решён

Хотя испанская пресса описывает переезд Родри в Мадрид как практически неизбежный процесс, основные договорённости ещё впереди.

«Реалу» сначала нужно освободить место в составе для иностранного или местного футболиста, согласовать с «Манчестер Сити» сумму трансфера и оценить медицинское состояние Родри. Некоторые источники также сообщали, что футболист восстанавливается после небольшой операции в области поясницы.

Интерес мадридского клуба к Родри логичен: после Тони Крооса и Луки Модрича команда ищет центрального футболиста, способного контролировать темп игры и связывать оборону с атакой. Однако между интересом «Реала» и официальным трансфером пока существует значительная финансовая дистанция.

На данный момент сообщается, что «Барселона» вышла из гонки, а Родри считает «Реал» приоритетным вариантом. Окончательное решение станет известно только после объявления о подписании соглашения между двумя клубами, а не на основании слухов.

Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со знакомыми в Telegram или других социальных сетях!