Винисиус Жуниор отметил 500-й матч голом и ассистом

Вингер сборной Бразилии и мадридского «Реала» Винисиус Жуниор достиг важной вехи в своей профессиональной карьере. 25-летний футболист провел свой 500-й матч во взрослом футболе.

Этот исторический показатель был зафиксирован в матче группового этапа ЧМ-2026 против сборной Гаити. Винисиус в юбилейной игре не просто вышел на поле, но и вновь продемонстрировал свой высокий уровень.

В матче, который Бразилия выиграла со счетом 3:0, вингер забил один гол и отметился еще одной результативной передачей. Таким образом, он внес большой вклад в уверенную победу своей команды.

После игры Винисиус поделился своими впечатлениями об этом достижении с болельщиками на странице в социальных сетях.

«500 матчей в профессиональной карьере! Это просто безумие. Словно сбывшаяся мечта. Слава Богу!» — написал футболист.

Несмотря на молодой возраст, Винисиус Жуниор уже стал одним из самых известных и опасных фланговых нападающих в мировом футболе. Его скорость, дриблинг и действия в решающие моменты продолжают восхищать множество болельщиков.

Бразильский футболист начал свою профессиональную карьеру в «Фламенго». Позже он перешел в «Реал», где выиграл с испанским грандом множество важных трофеев и стал одним из ведущих игроков команды.

500 матчей — очередная большая веха в карьере Винисиуса. Учитывая его возраст и потенциал, нет сомнений, что впереди у футболиста еще множество рекордов, голов и незабываемых игр.