После травмы в бою, длившемся 26 секунд: Ван и Пантоджа встретятся вновь...

Долгожданный реванш за чемпионский пояс UFC в наилегчайшем весе официально подтверждён. Действующий чемпион Джошуа Ван выйдет в октагон против бывшего обладателя пояса Алешандре Пантоджа в главном бою турнира UFC 331.

Турнир состоится 19 сентября по времени США на арене Crypto.com в Лос-Анджелесе. Из-за разницы во времени ожидается, что главный бой в Узбекистане состоится утром 20 сентября.

Первый бой продлился всего 26 секунд

Впервые бойцы встретились 6 декабря 2025 года на турнире UFC 323. В тот вечер Пантоджа защищал чемпионский пояс, а Ван впервые в карьере сражался за титул UFC.

Однако полноценного боя, которого ждали болельщики, не получилось. На 26-й секунде поединка Пантоджа получил тяжёлую травму в области руки и локтя. Поскольку бразильский спортсмен не смог продолжить бой, Ван был объявлен победителем техническим нокаутом и завоевал чемпионский пояс. В официальном результате UFC поражение указано как «технический нокаут из-за травмы».

Поэтому первая встреча не воспринималась как бой, доказавший превосходство Ван над Пантоджа. Напротив, неожиданная травма оставила открытым главный вопрос в противостоянии двух спортсменов.

Ван защитил пояс и ответил на сомнения

Джошуа Ван ответил на критику о том, что завоевал чемпионство случайно, в следующем бою. В мае 2026 года он впервые защитил пояс в пятираундовом поединке против Татсуро Тайра.

Родившийся в Мьянме спортсмен остановил соперника ударами на 1 минуте 32-й секунде пятого раунда. Таким образом, Ван показал, что способен провести полноценный чемпионский бой в высоком темпе и оставаться опасным даже в поздних раундах.

В действующем официальном профиле UFC профессиональный рекорд Ван указан как 17 побед и 2 поражения. 9 побед он одержал нокаутом, ещё две — сабмишеном. Поэтому результат 21–2, который приводится в некоторых сообщениях, не соответствует официальной статистике UFC.

Для Пантоджа это не обычный реванш

До первого боя Алешандре Пантоджа был одним из самых стабильных чемпионов дивизиона. Его поражение от Ван прервало победную серию из восьми поединков.

Бразилец считается одним из рекордсменов в истории наилегчайшего веса UFC, одержав 14 побед. 12 из его профессиональных побед были добыты за счёт сдачи соперника, что показывает, насколько опасен Пантоджа в партере. В официальном профиле UFC его рекорд указан как 30–6.

Поскольку Пантоджа не проиграл пояс в полноценном бою, он сразу потребовал реванша. Теперь у него появится возможность вернуть свой титул уже в первом бою после травмы.

Столкнутся два совершенно разных стиля

Главные преимущества Ван — высокий темп, большое количество ударов и непрерывное давление на протяжении раундов. Согласно статистике UFC, он наносит в среднем 8,43 точных удара в минуту.

Пантоджа же является одним из самых опытных бойцов дивизиона в переводе боя в партер, выходе за спину соперника и использовании удушающих приёмов. Он может воспользоваться атакующим стилем Ван, чтобы искать клинч или тейкдаун на ближней дистанции.

Главной задачей действующего чемпиона станет остановить борьбу Пантоджа и сохранить бой в стойке. Бывшему чемпиону, в свою очередь, нельзя надолго оставаться под натиском скорости и большого объёма ударов Ван.

Пять раундов, чтобы ответить на вопрос, оставшийся без ответа за 26 секунд

В первом поединке спортсмены даже не успели продемонстрировать свои планы. Поэтому реванш на UFC 331 состоится не только ради пояса, но и для ответа на все сомнения, возникшие после того боя.

Ван хочет победить Пантоджа в полноценном бою и доказать, что является настоящим чемпионом дивизиона. Пантоджа же постарается показать, что потерял пояс не в бою, а из-за несчастной травмы.

Если первая встреча продлилась 26 секунд, то на этот раз двум спортсменам будет дано до пяти раундов, чтобы определить, кто действительно сильнее.

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