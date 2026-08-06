Манчестер Юнайтед совершил главный трансфер сезона

Манчестер Юнайтед, один из грандов английской Премьер-лиги, добился исключительно выгодной сделки на трансферном рынке. По информации Шея Гивена, бельгийский полузащитник Юри Тилеманс, присоединившийся к клубу, может стать одним из самых успешных приобретений текущего сезона. Этот трансфер называют правильным решением руководства клуба. Об этом сообщает Goal.com.

В интервью БойлеСпортс бывший вратарь Шей Гивен отметил, что Манчестер Юнайтед добился великолепного результата благодаря трансферу Юри Тилеманса стоимостью 35 миллионов фунтов стерлингов. По его мнению, футболист оказался гораздо более дешёвым и выгодным вариантом по сравнению с другими дорогостоящими приобретениями.

Экономия и опыт в центре поля

Специалист подчеркнул: в то время как другие клубы потратили 100 миллионов фунтов стерлингов на Сандро Тонали или 75 миллионов на Бруну Гимарайнса, Манчестер Юнайтед всего за 35 миллионов приобрёл опытного футболиста, что стало по-настоящему удачным шагом. Сообщается, что Астон Вилла была вынуждена продать игрока из-за финансовых правил.

Юри Тилеманс обладает огромным опытом выступлений за клуб и сборную, что может сыграть важную роль в улучшении командной игры. Ожидается, что его действия на поле и конкурентоспособность станут большой помощью для главного тренера команды Рубена Аморима.

Перспективы Сенне Ламменса

Помимо центра поля, внимание специалистов привлекли и изменения на линии ворот. Шей Гивен назвал Сенне Ламменса самым совершенным вратарём на «Олд Траффорд» со времён ухода Давида де Хеа и заявил, что он может решить многолетние проблемы команды.

Хотя футболист допустил стоившую дорого ошибку на чемпионате мира, опытный вратарь отметил, что этот эпизод ещё больше закалит характер молодого голкипера. Спокойствие Ламменса под давлением и его подход к игре называют главными качествами, выделяющими его среди других вратарей.