Индийская актриса Мадхури Дикшит с супругом Шрирамом Нене (фото)

·872·Культура
Индийская актриса Мадхури Дикшит с супругом Шрирамом Нене (фото)

Известная болливудская актриса Мадхури Дикшит вышла замуж за своего супруга, известного кардиохирурга доктора Шрирама Нене, в 1999 году. Сегодня они воспитывают двух сыновей, а в этом году исполнилось 27 лет со дня их свадьбы.

Интересно, что впервые супруги познакомились в США. В то время Шрирам Нене совершенно не знал, что Мадхури Дикшит является одной из самых известных актрис Индии. Из-за работы в сфере медицины он постоянно был занят учёбой и работой и почти не смотрел индийские фильмы. Более того, единственным индийским актёром, которого он тогда знал, был Амитабх Баччан.

Позже, сблизившись с Мадхури, Шрирам Нене один за другим посмотрел фильмы с её участием. Сейчас их два сына живут в США в связи с учёбой и профессиональной деятельностью. Хотя Шрирам Нене долгие годы прожил в Америке, после возвращения Мадхури Дикшит в Индию для продолжения карьеры в Болливуде её супруг также решил жить вместе с ней в Индии.

Сегодня Мадхури Дикшит и Шрирам Нене считаются одной из самых крепких и достойных восхищения пар Болливуда.

Qora sari kiygan ayol va oq kostyum kiygan erkak yonma-yon turibdi.
Мадхури ДикшитШрирам НенеИндияСШААмитабх Баччан
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