Останется ли Винисиус до 2031 года? Резкий поворот в переговорах

Длительные обсуждения вокруг будущего Винисиус Джуниор в «Реал» приближаются к решающей стадии. По информации журналиста Рамон Алварес, бразильский вингер достиг соглашения с мадридским клубом по новому контракту до 2031 года.

Однако есть важный нюанс: «Реал» пока официально не объявил о продлении контракта. Ряд авторитетных испанских источников сообщает, что последняя встреча сторон прошла позитивно, однако окончательные подписи пока не поставлены.

Первое серьёзное сближение за два года переговоров

Переговоры по новому контракту между Винисиус и «Реал» продолжаются уже довольно долго. Основные разногласия были связаны с зарплатой футболиста, бонусом за продление соглашения и условиями, касающимися имиджевых прав.

Сообщается, что на последних переговорах «Реал» представляли генеральный директор Хосе Анхель Санчес и руководитель скаутской службы Джуни Калафат, а сторону футболиста — агент Фредерико Пена.

По данным испанской прессы, мадридский клуб улучшил своё предыдущее предложение и представил пакет до 24 миллионов евро в год с учётом бонусов. Хотя сторона Винисиус изначально требовала доход около 30 миллионов евро, новые условия значительно сблизили стороны.

После встречи оптимизм по поводу продления контракта усилился как в клубе, так и в окружении футболиста. Однако до полного согласования финансовых и юридических деталей ещё рано считать контракт официально подписанным.

«Арсенал» внимательно следил за ситуацией

Действующее соглашение Винисиус истекает 30 июня 2027 года. Эта информация также была указана в официальном заявлении «Реал» в 2023 году.

По этой причине задержка с соглашением по новому контракту привлекла внимание английского клуба «Арсенал». Лондонцы изучали ситуацию вокруг представителей бразильского футболиста и были готовы рассмотреть возможность трансфера, если переговоры завершатся неудачей.

«Реал» также не хочет потерять Винисиус, когда тот вступит в последний год действия контракта. Если соглашение не будет заключено, с января 2027 года футболист получит право свободно вести переговоры с другими клубами.

С этой точки зрения интерес «Арсенал» стал одним из факторов, усиливших давление на переговорах. Однако после последних сообщений вероятность перехода Винисиус в лондонский клуб может существенно снизиться.

Позиция Мурино также повлияла на ситуацию

Сообщается, что новый главный тренер «Реал» Джозе Мурино рассматривает Винисиус как важную часть будущего проекта. Португальский специалист лично общался с футболистом, объясняя его роль в команде и задачи на будущее.

Винисиус также заявил, что доволен работой с новым тренером во время предсезонной подготовки и хочет играть в «счастливый футбол». При этом на тот момент его контракт ещё не был продлён, а переговоры продолжались.

То, как бразильский вингер будет использоваться в одной связке с Килиан Мбаппе и новыми игроками, также могло занять важное место в переговорах. Ведь для футболиста важны не только зарплата, но и его статус на поле, а также доверие клуба.

Продолжится ли история, начавшаяся в 2018 году?

Винисиус перешёл в «Реал» из «Фламенго» в июле 2018 года, когда ему было 18 лет. Сумма того трансфера оценивалась примерно в 45 миллионов евро.

Поначалу бразильскому футболисту было трудно адаптироваться, но впоследствии он стал одним из главных оружий команды в атаке. В финале Лиги чемпионов 2022 года он забил победный гол в ворота «Ливерпул», принёсший «Реал» 14-й Кубок Европы в истории клуба.

Согласно официальным данным клуба за 2023 год, к тому моменту Винисиус провёл 235 матчей за первую команду, забил 63 гола и завоевал девять трофеев.

Последующие годы в Мадриде также были отмечены личными достижениями, голами в важных матчах и различными спорами за пределами поля. Поэтому продление контракта с Винисиус — это не простое кадровое решение, а выбор, касающийся атакующей стратегии клуба на ближайшие пять лет.

До официального объявления необходима осторожность

Рамон Алварес сообщает о достижении соглашения. Кадена СЭР также написала, что новое финансовое предложение сблизило стороны и позволило Винисиус получить преимущество в вопросах условий контракта.

Однако в последних данных издания АС подчёркивается, что «Реал» ожидает от футболиста окончательного ответа в ближайшее время и что полного соглашения пока нет.

Таким образом, нынешнюю ситуацию правильнее оценивать следующим образом:

на переговорах между Винисиус и «Реал» произошёл серьёзный прогресс;

ожидается, что новый контракт будет рассчитан до 2031 года;

возможность трансфера в «Арсенал» сокращается;

однако официальное заявление клуба и подпись футболиста пока ещё ожидаются.

Если соглашение будет заключено, Винисиус сможет продлить карьеру в «Реал» до 13 лет. Если на завершающем этапе вновь возникнут разногласия, одна из крупнейших битв на европейском трансферном рынке начнётся заново.

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