Переход Родри в Реал Мадрид приостановлен из-за условий контракта

·57·Спорт
Переход Родри в Реал Мадрид приостановлен из-за условий контракта

Планы мадридского Реал Мадрид по подписанию полузащитника «Манчестер Сити» Родри приостановлены из-за разногласий по условиям контракта. Испанец не был против возвращения на родину, однако серьезные расхождения в вопросах личного контракта и трансферной стоимости поставили сделку на грань срыва. Об этом Goal.com сообщает сообщает.

По информации Фичаджес, переговоры о трансфере были заморожены после того, как стороны не смогли договориться о финансовых условиях. Несмотря на желание 30-летнего футболиста вернуться в Ла Лигу, первоначальное предложение мадридцев оказалось значительно ниже ожиданий игрока. Эта ситуация ставит под серьезную угрозу одну из самых громких сделок летнего трансферного окна.

Финансовые разногласия и вопрос сроков

По данным источников, Родри планировал вернуться в Испанию на условиях четырехлетнего контракта, считая, что его карьера в Англии подошла к концу. Однако напряженные переговоры последних часов привели к тому, что полузащитник остался недоволен финансовым пакетом, предложенным Реал Мадридом. Помимо условий личного контракта, клубы также по-разному оценивают стоимость игрока.

Манчестер Сити требует за своего лидера от 65 до 75 миллионов евро. В свою очередь, королевский клуб планировал завершить трансфер примерно за 60 миллионов евро. На данном этапе главной проблемой для «Лос Бланкос» является возвращение футболиста за стол переговоров после того, как обсуждение сделки приобрело напряженный характер.

План главного тренера и позиция клуба

Новый главный тренер Реал Мадрида отдельно настаивал на подписании центрального полузащитника, способного организовывать начало атак команды. Специалист считал Родри футболистом, идеально подходящим для игры как в опорной зоне, так и в центре полузащиты в паре.

При этом действующий контракт футболиста с «Этихад Стэдиум» рассчитан до 30 июня 2027 года. Нынешнее летнее трансферное окно является одним из последних шансов для Манчестер Сити получить крупную сумму за испанца до истечения срока его контракта. Однако английский клуб не испытывает финансового давления, чтобы продавать игрока, и готов сохранить его, если футболист официально не потребует ухода и не поступит достойное предложение.

РодриРеал МадридМанчестер СитиТрансферЛа Лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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