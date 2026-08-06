Американец сумел установить 350 рекордов Гиннесса (видео)

Американец Дэвид Раш за последние 11 лет установил 350 рекордов Гиннесса в различных категориях. На сегодняшний день 200 из них по-прежнему принадлежат ему, и по этому показателю он считается непревзойдённым в мире.

Среди рекордов Дэвида есть такие необычные и сложные испытания, как бег на полумарафонскую дистанцию в 137 футболках, жонглирование факелами во время езды на одноколёсном велосипеде, а также удержание работающей бензопилы на подбородке в течение 4 минут.

По словам рекордсмена, покорять такие необычные вершины его побуждает не столько слава, сколько интерес к испытанию сложных задач. Именно эта страсть из года в год ведёт его к новым рекордам.