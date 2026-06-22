ЧМ-2026: сегодня пройдут четыре интересных матча

В рамках группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года продолжаются матчи второго тура. Сегодня, 22 июня, и в ночь на 23 июня состоятся четыре важных встречи команд из групп «И» и «Дж».

В первом матче дня действующий чемпион мира Аргентина выйдет на поле против сборной Австрии. Эта встреча, которая начнется в 22:00, имеет большое значение в борьбе за лидерство в группе. Аргентинцы во главе с Лионелем Месси постараются одержать очередную победу, а Австрия намерена оказать достойное сопротивление фавориту.

В 02:00 ночи сразятся сборные Франции и Ирака. Французы, в составе которых собраны звезды мирового футбола, считаются главными фаворитами матча. Однако сборная Ирака попытается создать сенсацию за счет командной дисциплины и самоотдачи.

В 05:00 Норвегия сыграет против Сенегала. В этом противостоянии европейской и африканской футбольных школ ожидается много скорости, физической борьбы и атакующих действий. Результат для обеих команд может напрямую повлиять на шансы на выход в следующий этап.

Завершит сегодняшнюю программу матч Иордания — Алжир, который начнется в 08:00. Иордания, впервые принимающая участие в чемпионате мира, будет бороться за очередной исторический результат. Опытный и физически мощный Алжир выйдет на поле с намерением забрать три очка.

Сегодняшние матчи — 22/23 июня:

22:00 — Аргентина — Австрия

02:00 — Франция — Ирак

05:00 — Норвегия — Сенегал

08:00 — Иордания — Алжир

Второй тур чемпионата мира обещает жаркие и бескомпромиссные сражения. Особенно большой интерес у футбольных болельщиков вызывают матчи Аргентина — Австрия и Норвегия — Сенегал.