Джанлука Манчини: «Когда я смотрю чемпионат мира, у меня портится настроение»

Защитник клуба «Рома» и сборной Италии Джанлука Манчини признался, что почти не смотрит матчи ЧМ-2026. По словам футболиста, тот факт, что Италия снова осталась за бортом мундиаля, сильно его задел.

Derbyderbyderby.it Согласно сообщению издания, Манчини отметил, что просмотр игр чемпионата мира вызывает у него тяжелые чувства. Поэтому футболист не смотрит матчи целиком, а ограничивается просмотром обзоров с забитыми голами.

«Я не смотрю матчи чемпионата мира, потому что у меня сразу портится настроение. Смотрю только обзоры голов. Я очень хочу играть там», — сказал итальянский защитник.

Слова Манчини отражают общее уныние в итальянском футбольном сообществе, так как четырехкратный чемпион мира «скуадра адзурра» снова не может выступить на главной сцене мирового футбола.

Сборная Италии в решающем плей-офф отборочного цикла ЧМ-2026 встретилась с Боснией и Герцеговиной. Напряженный и драматичный матч дошел до серии пенальти, в которой соперник оказался точнее и завоевал путевку на мундиаль.

Таким образом, Италия пропустила чемпионат мира в третий раз подряд. Ранее команда не смогла квалифицироваться на ЧМ-2018 и ЧМ-2022.

Этот результат стал тяжелым ударом для страны с такой богатой футбольной историей, сильным чемпионатом и миллионами болельщиков. Джанлука Манчини не скрыл, что вместо того, чтобы наблюдать за мундиалем со стороны, мечтает в будущем принять участие в этом турнире в составе национальной сборной.