Поворот в трансфере Родри: Барселона опередила Реал Мадрид

В борьбе между двумя извечными соперниками испанского футбола произошёл неожиданный и громкий поворот. Как сообщает Goal.com, полузащитник Манчестер Сити Родри, который, как ожидалось, должен был продолжить карьеру в мадридском Реале, близок к переходу в каталонскую Барселону. Этот трансфер может стать одной из самых обсуждаемых сделок последних лет и резко изменить расстановку сил в чемпионате Ла Лиги. Об этом сообщает .

Как стало известно, королевский клуб считался главным претендентом на футболиста, привлекавшего внимание своей великолепной игрой за национальную сборную и последними достижениями. Однако в последние дни руководство Барселоны предприняло неожиданный и тихий шаг, полностью изменив ситуацию. В результате ожидается, что один из лучших опорных полузащитников мира выберет именно стадион Камп Ноу.

Условия контракта и сумма трансфера

Финансовые факторы и срок действия контракта играют решающую роль в возможном переходе. До окончания действующего соглашения Родри с Манчестер Сити остаётся всего один сезон, что ставит клуб в сложное положение. Хотя чемпион Англии продолжает переговоры о новом контракте, чтобы сохранить футболиста, ситуация становится всё более серьёзной.

Если сделка состоится, ожидается, что сумма трансфера будет значительно ниже реальной рыночной стоимости футболиста. По данным источников, английский клуб готов рассматривать предложения чуть выше 60 миллионов фунтов стерлингов (81 миллион долларов США), чтобы не потерять игрока бесплатно в следующем году. Такая возможность стала неотразимым предложением для любого гранда.

Новый этап соперничества

Возможный переход Родри в Барселону вызывает бурные обсуждения в испанской прессе и во всём футбольном мире. Для болельщиков Реала это стало настоящим ударом, поскольку главный тренер и руководство команды рассматривали футболиста как ключевую часть своего проекта. Тихие и эффективные действия каталонцев вновь продемонстрировали их возможности на трансферном рынке.

Хотя официального объявления пока не было, переговоры между сторонами переходят от отдельных консультаций к стадии общего соглашения. Если все детали будут успешно согласованы, этот трансфер, без сомнения, надолго изменит баланс сил в испанском футболе.