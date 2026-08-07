Андреа Камбьязо рассказал о трансферных слухах и целях в «Ювентусе»

В австралийском городе Перт перед очередным товарищеским матчем Итальянского дерби защитник «Ювентуса» Андреа Камбьязо принял участие в пресс-конференции. Как сообщает ТуттоДжуве.ком, футболист поделился мнением о предсезонной подготовке команды, трансферных слухах и предстоящем матче против «Интера». Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Камбьязо отметил, что любой матч между «Интером» и «Ювентусом» всегда привлекает особое внимание и обладает особой привлекательностью. Хотя на этот раз встреча носит товарищеский характер, ожидается серьёзная конкуренция и высокая интенсивность на поле. Футболист заявил, что команда намерена выложиться на максимум и показать болельщикам достойную игру.

Также защитник особо подчеркнул важность начала сезона под руководством главного тренера. По его словам, со временем футболисты всё глубже осваивают тактику и идеи наставника. Несмотря на дальние поездки и усталость, команда с большим желанием работает на тренировках.

Трансферные слухи и позиции

Комментируя различные сообщения в период летнего трансферного окна, Камбьязо отметил, что подобные ситуации являются неотъемлемой частью современного футбола и футболисты уже привыкли к ним. Он также подчеркнул, что гордится выступлениями за «Ювентус» и полностью сосредоточен на своих задачах в клубе.

Футболист заявил, что для него не имеет значения, на каком фланге играть, и добавил, что готов приносить пользу команде на любой позиции. Вспомнив, что в предыдущих сезонах также выступал на правом фланге, он отметил, что старается выкладываться на максимум там, где его использует тренер.

Говоря об итогах прошлого сезона, Камбьязо признал, что результаты оказались не такими, как хотелось бы, и эту ситуацию нельзя забывать. Ошибки и недоработки, допущенные в прошлом году, должны стать для команды дополнительным уроком и основой для ещё более усердной работы и движения вперёд в следующем сезоне.