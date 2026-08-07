Арсенал согласовал трансфер Бруно Гимарайнса за 75 миллионов фунтов

Английский клуб «Арсенал» достиг соглашения о переходе капитана «Ньюкасл Юнайтед» Бруно Гимарайнса. Сумма трансфера составит 75 миллионов фунтов стерлингов, а резкий поворот в переговорах произошёл после того, как бразильский полузащитник сообщил руководству клуба о желании уйти. Об этом Goal.com сообщает .

Как сообщает BBC, 28-летний футболист со слезами на глазах попрощался с одноклубниками и сотрудниками клуба на предсезонном сборе в Испании. «Ньюкасл Юнайтед» не намеревался продавать своего лидера, однако обстоятельства вынудили клуб согласиться на сделку.

Комментарий руководства и детали трансфера

Спортивный директор «Ньюкасла» Росс Уилсон отметил, что трансфер Бруно Гимарайнса не входил в летние планы клуба. Однако эмоциональное и открытое заявление футболиста о желании покинуть команду вынудило руководство изменить решение.

«Бруно сказал нам, что хочет уйти с большим уважением к клубу, но при этом испытывает сильные эмоции. Это не решалось лишь на основании его желания, однако, когда была достигнута определённая сумма, мы должны были адаптироваться к ситуации», — заявил Уилсон.

Генеральный директор Дэвид Хопкинсон подтвердил, что первоначально «Арсенал» предлагал за футболиста меньшую сумму, однако в итоге клуб добился цены, которая удовлетворила его финансовые требования. По его словам, это самая высокая трансферная сумма, когда-либо выплаченная за игрока такого возраста и на этой позиции.

Очередная потеря для «Ньюкасла»

Этот трансфер стал четвёртым случаем за последний год, когда ключевой футболист покинул «Ньюкасл Юнайтед». Напомним, ранее Сандро Тонали перешёл в «Тоттенхэм», Энтони Гордон — в «Барселону», а прошлым летом Александр Исак перебрался в «Ливерпуль».

По мнению специалистов, благодаря этой сделке «Арсенал» получил не только сильного исполнителя, но и лидера с большим опытом — как на поле, так и в командной атмосфере. Условия контракта и финансовые аспекты устроили обе стороны.