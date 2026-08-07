Трансфер Родри создал неожиданную ситуацию в полузащите Барселоны

Об этом сообщает Goal.com.

Всего несколько дней назад главный тренер Ханси Флик решительно заявил, что усиление этой линии не является приоритетной задачей. Однако руководство оценивает приход Родри как стратегически важный шаг. Есть две основные причины, вынудившие клуб принять такое решение: ожидаемый в ближайшее время уход Марка Касадо и травма колена Френки де Йонга.

Угроза для Френки де Йонга

По данным издания, именно Френки де Йонг может стать футболистом, который сильнее всего пострадает из-за трансфера Родри. В краткосрочной и среднесрочной перспективе нидерландский полузащитник рискует потерять место в основном составе. Его будущее в каталонском клубе пока остается под вопросом.

Новые предсезонные планы клуба изменились сразу после возвращения де Йонга на базу. Полузащитник прибыл в расположение команды с травмой колена, полученной во время отпуска. Это вызвало серьезное недовольство руководства Барселоны, особенно главного тренера Ханси Флика.

Тренерский штаб не смог понять, как футболист играл с травмой в важных матчах в конце сезона. Недовольство руководства было направлено не только на самого игрока, но и на медицинский штаб сборной Нидерландов. В итоге клуб лишился своего основного опорного полузащитника и столкнулся с неожиданной проблемой.

Приход Родри рассматривается как шаг, направленный на заполнение этой пустоты и усиление конкуренции в центре поля. Однако то, как эта ситуация повлияет на судьбы нынешних игроков, станет ясно в ближайшие дни.