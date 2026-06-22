Количество автоголов на ЧМ-2026 достигло 8

Несмотря на то, что чемпионат мира 2026 года все еще находится на стадии группового этапа, количество забитых автоголов в турнире уже достигло 8.

Этот показатель выше результатов многих предыдущих мундиалей. В частности, на чемпионате мира 2022 года было забито 2 автогола, в 2014 году — 4, а в 2010 году — 2.

В истории чемпионатов мира наибольшее количество автоголов было зафиксировано на турнире 2018 года. В тот раз футболисты забили в свои ворота в общей сложности 12 раз.

Статистика автоголов по мундиалям:

• 1930 год — 1

• 1934 год — 0

• 1938 год — 2

• 1950 год — 0

• 1954 год — 4

• 1958 год — 0

• 1962 год — 0

• 1966 год — 2

• 1970 год — 1

• 1974 год — 3

• 1978 год — 2

• 1982 год — 1

• 1986 год — 2

• 1990 год — 0

• 1994 год — 1

• 1998 год — 5

• 2002 год — 2

• 2006 год — 4

• 2010 год — 2

• 2014 год — 4

• 2018 год — 12

• 2022 год — 2

• 2026 год — 8

Поскольку ЧМ-2026 продолжается и групповой этап еще не завершен, эта цифра может вырасти.