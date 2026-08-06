Лионель Месси совершил фантастическое возвращение в составе «Интер Майами»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси уже в первом матче в основном составе после возвращения с чемпионата мира продемонстрировал свой блестящий класс. В поединке Кубка лиг против «Атлетико Сан-Луис» нападающий забил два гола и отдал одну результативную передачу, внеся огромный вклад в победу своей команды со счётом 4:2. Об этом сообщает Goal.com.

Как сообщает Goal.com, встреча удачно началась для хозяев: Давид Родригес быстрым голом вывел «Атлетико Сан-Луис» вперёд. Однако «Интер Майами» быстро пришёл в себя, и Лионель Месси эффектно замкнул передачу Ноа Аллена прямым ударом в ворота, восстановив равновесие. Затем Теласко Сеговия вывел клуб из Майами вперёд, а ещё до перерыва Месси во второй раз вписал своё имя на табло.

Удар, который сравнили с искусством Пикассо

Однако самым запоминающимся эпизодом встречи стал первый гол Лионелья Месси. Главный тренер «Интер Майами» Гильермо Ойос не скрывал восхищения техникой аргентинской звезды. По его словам, чисто обработать мяч в воздухе в столь сложной ситуации, а затем мощно пробить по воротам — настоящее произведение искусства.

«Если мы говорим об изобразительном искусстве, то это как картина Пикассо», — приводит слова тренера издание. Второй гол в этой встрече сделал Лионелья Месси лучшим бомбардиром в истории Кубка лиг. Он довёл свой голевой счёт до 14 мячей, опередив нападающего ЛАФК Дениса Буангу.

Исторический вечер Ноа Аллена и отсутствие Суареса

Молодой защитник команды Ноа Аллен также добился исторического результата, впервые в карьере отдав три результативные передачи за один матч. Его умные передачи помогли Месси забить оба гола, а также создали условия для мяча Теласко Сеговии. В этом матче клуб из Майами не смог воспользоваться услугами опытного нападающего Луиса Суареса, отбывающего дисквалификацию. Уругваец получил шестиматчевую дисквалификацию за грубое поведение в отношении сотрудника клуба «Сиэтл Саундерс» в финале турнира 2025 года.

Несмотря на это, впечатляющее возвращение Лионелья Месси в состав «Интер Майами» придаёт команде уверенности на пути к повторению чемпионского титула 2023 года. В субботу команда продолжит выступление матчем против мексиканского клуба «Монтеррей».