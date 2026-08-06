Распространяемые через Telegram приложения для iPhone угрожают конфиденциальности

Специалисты «Лаборатории Касперского» выявили очередную угрозу безопасности, направленную на пользователей устройств с iOS. По их данным, поддельные версии популярных приложений, дополненные вредоносными модулями, активно распространяются через русскоязычные Телеграм-каналы. Эта ситуация вновь делает актуальным вопрос обеспечения безопасности мобильных устройств и персональных данных. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Как выяснилось, злоумышленники изменили код легитимных программ и встроили в них специальный шпионский модуль, предназначенный для сбора пользовательских данных. Анализ показал, что среди опасных приложений есть популярные маркетплейсы, фоторедакторы и сервисы для просмотра видеоконтента.

Как работают поддельные приложения и что они отслеживают?

По словам экспертов, заражённые программы не работают постоянно в фоновом режиме. Однако при открытии приложения пользователем шпионский модуль активируется и начинает собирать важную информацию об устройстве. В частности, программа может похищать сведения о параметрах памяти, состоянии заряда батареи, региональных настройках, коде оператора мобильной связи и даже точные данные геолокации.

Кроме того, вредоносная программа умеет определять наличие джейлбрейка (джаилбреак) на устройстве, автоматически создавать снимки экрана (скриншоты) и передавать их злоумышленникам. В некоторых модифицированных приложениях прямого вредоносного кода нет, однако они содержат ссылки, перенаправляющие пользователя в Телеграм-канал, где распространяются опасные файлы.

Механизм установки и правила безопасности

Эти приложения распространяются в обход официальной экосистемы App Store. Процесс установки сложный: пользователям предлагают скачать специальный ИПА-файл и приобрести сертификат разработчика. После этого приложение устанавливается на iPhone с помощью сторонних инструментов, таких как еСигн или Скарлет.

Эксперты подчёркивают, что использование таких сомнительных методов может привести к утечке персональных данных. «Лаборатория Касперского» рекомендует скачивать приложения только из официальных и надёжных источников. Если программы нет в официальном магазине, для её установки следует использовать только официальные способы, указанные самим разработчиком.