Лука Модрич высказался о будущем Рафаэла Леау в «Милане»

·35·Спорт
Лука Модрич высказался о будущем Рафаэла Леау в «Милане»

Опытный полузащитник «Милана» Лука Модрич поделился мнением о будущем португальского нападающего Рафаэла Леау в клубе. Как сообщает Ла Gazzetta делло Sport, опытный футболист подчеркнул, что его одноклубник достаточно зрелый, чтобы самостоятельно решать свою судьбу, и не стал скрывать, что хочет видеть его в команде. Об этом сообщает Goal.com.

В разгар трансферного окна не прекращаются предположения о будущем Рафаэла Леау. По завершении сезона-2025/26 португалец заявил о готовности к новым вызовам. Решение вингера, который на протяжении семи лет был главным игроком атакующей линии «Милана», заставило задуматься болельщиков и руководство команды.

Модрич отказался давать советы, но выразил доверие Леау

Лука Модрич заявил, что уважает личные решения одноклубника и не будет оказывать на него давления. По его словам, Рафа хорошо понимает, что лучше для него, и знает, насколько высоко клуб его ценит.

&лакуо;Я не хочу давать ему советы. Рафа достаточно зрелый, чтобы понимать, что для него лучше всего&ракуо;, — подчеркнул Модрич. Он добавил, что футболист осознаёт, насколько его любят болельщики и клуб, и ему нужно лишь усердно работать и, как всегда, выкладываться на максимум ради «Милана».

Травмы и надежды на новый сезон

Лука Модрич признал, что прошлый сезон оказался не самым продуктивным для Рафаэла Леау. Из-за нескольких травм вингер не смог поддерживать оптимальную физическую форму. Однако, по мнению хорватского полузащитника, выступление вместе с полностью здоровым и сосредоточенным Леау станет для команды большой мотивацией.

В то время как «Милану» в этом сезоне приходится выступать без финансовых и спортивных преимуществ Лиги чемпионов, сохранение Леау в оптимальной форме будет иметь для клуба важное значение. Модрич отметил, что его решение остаться стало бы фантастическим событием для всех, поскольку на пике формы Рафа является одним из сильнейших футболистов мира.

Позиция главного тренера

Заявление Модрича прозвучало в тот момент, когда главный тренер Рубен Аморим также был вынужден высказаться о будущем вингера. Несмотря на прежние сообщения, во время предсезонного сбора в Австралии Аморим подчеркнул, что португальская звезда полностью предана проекту «россонери».

По словам Аморима, все футболисты, включая Леау, очень хорошо работают. Главный тренер отметил, что Рафа должен быть счастлив, выступая за такой великий клуб, как «Милан», и добавил, что его мотивация находится на высоком уровне.

Лука МодричРафаэл ЛеауМиланСерия AТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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