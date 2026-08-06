ChatGPT обошёл людей в написании коротких рассказов

Учёные Университета Виллановы провели новое научное исследование, которое показало: короткие рассказы, созданные искусственным интеллектом, получили от читателей более высокие оценки, чем тексты, написанные людьми. В ходе эксперимента рассказы ChatGPT продемонстрировали более высокие результаты по увлекательности и способности удерживать внимание читателя. Это ещё раз подтверждает, насколько быстро растут возможности современных технологий генеративного искусственного интеллекта в создании текстов. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, в первом эксперименте приняли участие 1682 человека в возрасте от 18 до 81 года. Им показали три рассказа, написанные людьми и взятые из известных литературных журналов и сборников, а также три соответствующих текста, созданных с помощью искусственного интеллекта. Читателям сообщали, кто является автором текста, однако иногда эту информацию намеренно искажали. В результате в среднем рассказы, созданные нейросетью, получили более высокие оценки по качеству и степени вовлечения, чем тексты людей.

Обман авторства и психологические факторы

Исследование показало, что при оценке текста решающую роль играло предположение о том, кто его написал. Если участники считали, что текст создан человеком, они оценивали его выше независимо от реального происхождения. Поэтому самые высокие баллы получили именно рассказы ChatGPT, которые ошибочно считали написанными людьми. Это указывает на наличие в человеческой психологии определённого стереотипа в отношении продуктов искусственного интеллекта.

На следующем этапе учёные проверили, могут ли читатели самостоятельно определить происхождение текста без каких-либо подсказок об авторе. В одном из дополнительных экспериментов приняли участие 424 человека, и точность их ответов составила всего 39,93%. Этот показатель оказался даже ниже уровня случайного угадывания.

Отличать тексты искусственного интеллекта становится всё сложнее

Во втором аналогичном эксперименте протестировали 481 человека, и результат составил 51,97%. По словам специалистов, этот показатель также статистически не отличается от случайного угадывания. Это означает, что для среднего читателя практически невозможно отличить текст, созданный нейросетью, от текста, написанного человеком.

Авторы исследования особо отметили, что эксперимент не был направлен на сравнение литературного мастерства, оригинальности или способности писать крупные произведения. Он лишь показал два аспекта: как читатели оценивают качество текста и насколько сложно определить его происхождение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что без специальных методов проверки люди не могут надёжно отличать тексты, написанные генеративным искусственным интеллектом.