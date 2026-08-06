Челси обязан укрепить вратарскую позицию в летнее трансферное окно

·130·Спорт
Челси обязан укрепить вратарскую позицию в летнее трансферное окно

Английскому клубу «Челси» крайне важно приобрести нового надёжного вратаря в летнее трансферное окно. Нестабильная игра нынешнего голкипера команды Роберта Санчеса и его грубые ошибки вызывают недовольство специалистов и болельщиков. По информации Goal.com, бывший вратарь сборной Ирландии Шэй Гивен посоветовал лондонскому клубу принять решительные меры для усиления состава. Об этом Goal.com сообщает .

По мнению Шэя Гивена, главной проблемой «Челси» и «Ньюкасла Юнайтед» на данный момент является отсутствие надёжного вратаря. В интервью БойлеСпортс бывший футболист выдвинул кандидатуру Куивина Келлехера, который сейчас выступает за «Брентфорд», но является воспитанником «Ливерпуля». По его словам, этот ирландский голкипер способен существенно повысить качество игры любой из двух команд.

Нестабильная игра и ошибки Роберта Санчеса

Несмотря на высокую оценку способностей Роберта Санчеса, резкие спады в его игре и грубые ошибки негативно влияют на результаты команды. Шэй Гивен резко раскритиковал необдуманные действия испанского голкипера в отдельных эпизодах. По его словам, Санчес способен совершать невероятные сейвы и спасать команду, но часто неоправданно рискует за пределами штрафной площади.

Продолжая свою мысль, бывший вратарь отметил, что в прошлом сезоне неоднократно защищал Санчеса, однако постоянное повторение ошибок не может не вызывать раздражения. Подобные эпизоды, приводящие к пенальти или грубым нарушениям правил, не добавляют уверенности обороне «Челси». Поэтому руководству клуба необходимо серьёзно рассмотреть этот вопрос в летнее трансферное окно.

Ситуация вокруг трансфера Куивина Келлехера

Будущее Куивина Келлехера в основном зависит от решений его бывшего клуба «Ливерпуль» и основного вратаря команды Алиссона. Учитывая прочное положение Алиссона на «Энфилде», Келлехеру логичнее выбрать другой клуб ради регулярной игровой практики. Если «Ливерпуль» не воспользуется опцией обратного выкупа, ожидается, что этой возможностью попробуют воспользоваться «Челси» или «Ньюкасл Юнайтед».

По словам Шэя Гивена, несмотря на значительные расходы «Челси» на вратарскую позицию в последние годы, клубу до сих пор не удалось добиться полной стабильности. Поэтому, если команда хочет быть конкурентоспособной в следующем сезоне, ей необходимо решить вопрос с качественным голкипером именно в летнее трансферное окно.

ЧелсиРоберт СанчесКуивин КеллехерШэй ГивенПремьер-лига
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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