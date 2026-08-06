Рафа Алкорта высказался об отношениях Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора

Взаимное недопонимание и отсутствие сыгранности между лидерами атаки мадридского «Реала» — Килианом Мбаппе и Винисиусом Жуниором — стали одной из главных проблем команды. Как сообщает Goal.com, бывший защитник клуба Рафа Алкорта открыто заявил, что проблема заключается не в мастерстве футболистов, а в их личных амбициях. Об этом Goal.com сообщает .

Проблема эго и взаимосвязи на поле

С тех пор как французский нападающий перешёл на стадион «Сантьяго Бернабеу» в 2024 году, совместная игра двух звёзд не оправдывает ожиданий и становится предметом многочисленных обсуждений. Выступая в программе Эл Ларгуеро телеканала Кадена СЭР, Рафа Алкорта критически оценил ситуацию. По его словам, главным препятствием является чрезмерно высокое эго футболистов.

Алкорта отметил, что не сталкивался с подобным за свою игровую карьеру. Несмотря на то что Мбаппе забивает около 50 голов за сезон, футболисты действительно не могут полностью найти общий язык. По мнению специалиста, им не хватает взаимопонимания не только при обращении с мячом, но и в движении без мяча.

Задача Жозе Моуринью и новые надежды

Бывший защитник выразил надежду, что новый главный тренер Жозе Моуринью сможет заставить двух нападающих эффективно действовать на одной линии. По словам Алкорты, именно португальский специалист должен добиться результата, который не удавался его предшественникам, и установить необходимую Винисиусу строгую дисциплину.

Также стало известно, что в последнее время активизировались переговоры о продлении действующего контракта Винисиуса Жуниора с «Реалом» на срок после 2027 года. Ожидается, что приближение сторон к соглашению порадует болельщиков и положительно повлияет на психологическое состояние футболиста.

Новая предсезонная подготовка

В настоящее время « Реал Мадрид » активно готовится к матчам нового сезона. В субботу команда проведёт товарищеский матч против «Ференцвароша». Затем, через четыре дня, она сыграет с «Депортиво Ла-Корунья».

«Королевский клуб» начнёт сезон Ла Лиги 2026/27 22 августа выездным матчем против «Эспаньола». Жозе Моуринью планирует использовать эти игры как возможность улучшить взаимопонимание между Мбаппе и Винисиусом Жуниором.