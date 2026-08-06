Галатасарай отправил предложение на 35 миллионов евро по Рафаэлу Леау

·56·Спорт
Галатасарай отправил предложение на 35 миллионов евро по Рафаэлу Леау

Турецкий «Галатасарай» начал официальные действия по трансферу нападающего «Милана» Рафаэла Леау и направил итальянскому клубу первое предложение. Как сообщает GOAL.ком, стамбульская команда заявила о готовности заплатить за португальского футболиста 35 миллионов евро, однако эта сумма не устроила руководство «Милана». Об этом сообщает Goal.com.

После установления первых контактов между сторонами в последние дни чемпион Турции сделал официальный шаг. Запрос, направленный руководством «Галатасарая» по электронной почте, подразумевал полноценный трансфер. Ранее обсуждались варианты с арендой и правом выкупа, но теперь турецкий клуб намерен приобрести футболиста на постоянной основе.

Сумма, которую требует «Милан»

«Милан» требует как минимум 50 миллионов евро за своего футболиста под номером 10. Владелец клуба Джерри Кардинале готов рассмотреть трансфер при поступлении выгодного предложения, несмотря на положительные сигналы от самого игрока и тренерского штаба. Поэтому предложенные «Галатасараем» 35 миллионов евро были признаны недостаточными для россонери и отклонены.

Несмотря на это, трансферный рынок продолжает кипеть, и ожидается, что стороны продолжат переговоры. «Галатасарай» воодушевлён тем, что получил положительный ответ от самого футболиста. Предполагается, что после внутреннего обсуждения турецкий гранд в ближайшие часы улучшит предложение и увеличит его примерно до 40 миллионов евро.

Другие претенденты и ситуация

Как отмечается, недавно Рафаэл Леау отклонил предложение «Фенербахче». Вариант был закрыт, поскольку игроку не понравился спортивный проект, предложенный командой. На данный момент только «Галатасарай» ведёт серьёзную борьбу за подписание футболиста.

Если стамбульский клуб сможет приблизить своё предложение к требованиям «Милана», трансфер может стать одной из самых громких сделок летнего окна. Руководство пытается воспользоваться положительным отношением футболиста и достичь соглашения в ближайшее время.

ГалатасарайРафаэл ЛеауМиланТрансферыФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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