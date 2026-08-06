Вернется ли Маркус Рэшфорд в Манчестер Юнайтед или будет продан

Будущее нападающего сборной Англии Маркуса Рэшфорда активно обсуждается в футбольном мире. Воспитанник «Олд Траффорд» ранее покинул клуб, поскольку был недоволен своей карьерой в команде. Однако его талант и выступления в последних сезонах заставляют руководство вновь рассмотреть вопрос о трансфере. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации Goal.com, последние сезоны Маркус Рэшфорд провел на правах аренды в «Барселоне» и «Астон Вилле». Несмотря на хорошие выступления в каталонском клубе, «Барселона» не воспользовалась опцией полного выкупа игрока. «Астон Вилла» также не захотела сохранить футболиста в составе. В результате 28-летний игрок после чемпионата мира в Северной Америке вынужден вернуться в распоряжение «Манчестер Юнайтед».

Ли Шарп: Рэшфорд может стать ценным активом для клуба

Бывший вингер «Манчестер Юнайтед» Ли Шарп в интервью, подготовленном совместно с НетБет, подробно рассказал о ситуации Маркуса Рэшфорда. По его словам, потенциал футболиста очень высок, однако главная проблема заключается в его психологическом состоянии и отношении к своему будущему в клубе.

Шарп отметил, что перед уходом Рэшфорд выглядел безразличным к происходящему в команде и не выкладывался на поле. Неизвестно, были ли причиной личные проблемы или разногласия с тренерским штабом, однако очевидно, что его талант принесет большую пользу любой команде.

Возможность нового контракта и риски трансфера

Несмотря на то что отношения между клубом и футболистом остаются сложными, возможность подписания нового контракта в будущем полностью не исключена. Если мысли Маркуса Рэшфорда не будут сосредоточены исключительно на других командах, его возвращение может серьезно помочь «Манчестер Юнайтед».

По мнению специалистов, тренерский штаб, включая Майкла Кэррика, готов найти подход к футболисту и поддержать его. Однако главный вопрос остается прежним: хочет ли сам Маркус быть частью этой команды. Ожидается, что ситуация разрешится до завершения летнего трансферного окна 2026 года.