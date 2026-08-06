Ян Диоманде близок к переходу в Реал Мадрид

·45·Спорт
Ян Диоманде близок к переходу в Реал Мадрид

Мадридский Реал близок к завершению одного из самых громких трансферов межсезонья. Полузащитник РБ Лейпциг Ян Диоманде покинул сбор команды в Австрии и отправился в Испанию, где готовится пройти медицинское обследование. По информации Bild, все ключевые условия трансфера согласованы, и ожидается официальное объявление о сделке. Об этом сообщает Goal.com .

Ивуарийский талант рано утром в четверг покинул тренировочную базу в австрийском городе Зальфельден и на чёрном Mercedes Вито отправился в аэропорт. Примечательно, что после выздоровления он присоединился к команде всего 24 часа назад. Молодой футболист приехал на тренировочную базу на велосипеде, но после получения последнего разрешения был вынужден кратко попрощаться с одноклубниками.

Стоимость трансфера и финансовые детали

Немецкий клуб получит от Реал Мадрид гарантированные 125 миллионов евро за своего ведущего футболиста. С учётом различных бонусов общая сумма может достичь 140 миллионов евро. Эта сделка принесёт РБ Лейпциг огромную финансовую выгоду и станет одной из крупнейших в истории футбольного рынка.

Сообщается, что стороны согласовали условия долгосрочного контракта, рассчитанного до июня 2031 года. Если 19-летний футболист успешно пройдёт медицинское обследование в Мадриде, в течение следующих семи сезонов он будет защищать цвета Королевского клуба. Этот трансфер поставил точку в одной из самых обсуждаемых историй летнего трансферного окна.

Потеря для тренера и новый вызов

Этот трансфер стал серьёзным ударом для главного тренера РБ Лейпциг Мартина Демичелиса, поскольку специалист планировал построить новую тактическую схему именно вокруг лучшего молодого футболиста Бундеслиги прошлого сезона. В минувшем сезоне Ян Диоманде провёл 33 матча, забил 12 голов и отдал 8 результативных передач, внеся огромный вклад в завоевание командой путёвки в Лигу чемпионов.

Спортивный директор РБ Лейпциг Марсельььььььььььььььььььььььььььььь Шефер не стал опровергать ранее появившиеся слухи, однако немецкий клуб не смог противостоять финансовым возможностям действующих чемпионов Европы. Теперь в карьере Яна Диоманде начинается совершенно новый и более ответственный этап.

Реал МадридЯн ДиомандеРБ ЛейпцигТрансферыЛига Чемпионов
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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