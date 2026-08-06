Самый причудливый дизайн в истории автомобилей: легендарный Fiat Мултипла

В автомобильной промышленности производители часто используют преувеличенные формулировки при рекламе своей продукции. Например, по данным иксбт.ком, итальянская компания Fiat назвала «новым подходом к городской мобильности» свой микрокар Тополино, объявляя его цену, хотя фактически он был лишь переработанной версией модели Китроен, выпущенной шестью годами ранее. Об этом сообщает Autocar.ко.ук.

Однако заявления итальянского бренда не всегда были безосновательными. В истории компании действительно были периоды, когда она представляла по-настоящему революционные и необычные решения. В частности, специалисты бренда имели все основания говорить с особой уверенностью, когда представили четырёхместную модель Мултиплина и назвали её «настоящим автомобилем для перевозки людей».

Компактные размеры и большие возможности

Разумеется, точнее было бы добавить к этому определению слово «миниатюрный», поскольку ещё до 1956 года существовали различные автобусы и такие известные транспортные средства, как Volkswagen Тйпе 2. Тем не менее этот компактный автомобиль воплощал совершенно уникальную для своего времени концепцию.

Хотя на современном автомобильном рынке доминируют кроссоверы и седаны, подобные необычные решения прошлого века заложили основу для появления современных многофункциональных городских автомобилей. Компактный кузов и широкие возможности трансформации салона свидетельствуют о передовом мышлении инженеров того времени.

И сегодня автолюбители с интересом вспоминают такие самобытные модели бренда Fiat с богатой и увлекательной историей. Подобные эксперименты в автомобильной промышленности продолжают служить важным источником вдохновения при создании новых городских автомобилей будущего.