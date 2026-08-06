Одно письмо женщины из Намангана тронуло тайваньского туриста

Трогательная история, произошедшая во время поездки тайваньского предпринимателя в Узбекистан, вызвала широкое обсуждение на платформе Reddit. Он приехал в Наманган в 15-дневную деловую поездку и остановился в гостинице.

Предприниматель, как обычно, оставлял чаевые в размере 1 доллара женщине, которая ежедневно убирала его номер. Однако никто не притронулся к деньгам. Тогда он добавил ещё 1 доллар и оставил рядом записку: «Это для вас».

На следующий день его ждало искреннее письмо. Женщина, убирающая номера, написала, что её ребёнок болен раком, а на оставленные 2 доллара она купит ему фрукты. Эти слова глубоко тронули тайваньского гостя.

По его словам, именно после этого случая он понял, что даже небольшие чаевые, которые кажутся незначительными для одного человека, могут иметь большое значение в жизни других людей. Покидая гостиницу, он оставил женщине ещё 20 долларов — в знак благодарности и поддержки.