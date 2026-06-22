Бесплатный вход на просмотр матча Узбекистан — Португалия на стадионе «Бунёдкор»

23 июня матч между сборными Узбекистана и Португалии будет транслироваться в прямом эфире на большом экране, установленном на стадионе «Бунёдкор». Игра начнется в 22:00 по ташкентскому времени.

В этот день на стадионе также будет организовано дополнительное мероприятие для болельщиков. В 19:30 планируется проведение молодежного футбольного фестиваля.

Организаторы рекомендуют болельщикам, желающим посетить стадион, прибыть заранее. Вход на просмотр матча и фестиваль будет абсолютно бесплатным.