Бесплатный вход на просмотр матча Узбекистан — Португалия на стадионе «Бунёдкор»
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23 июня матч между сборными Узбекистана и Португалии будет транслироваться в прямом эфире на большом экране, установленном на стадионе «Бунёдкор». Игра начнется в 22:00 по ташкентскому времени.
В этот день на стадионе также будет организовано дополнительное мероприятие для болельщиков. В 19:30 планируется проведение молодежного футбольного фестиваля.
Организаторы рекомендуют болельщикам, желающим посетить стадион, прибыть заранее. Вход на просмотр матча и фестиваль будет абсолютно бесплатным.
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