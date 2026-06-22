Бесплатный вход на просмотр матча Узбекистан — Португалия на стадионе «Бунёдкор»

·79·Спорт
Бесплатный вход на просмотр матча Узбекистан — Португалия на стадионе «Бунёдкор»

23 июня матч между сборными Узбекистана и Португалии будет транслироваться в прямом эфире на большом экране, установленном на стадионе «Бунёдкор». Игра начнется в 22:00 по ташкентскому времени.

В этот день на стадионе также будет организовано дополнительное мероприятие для болельщиков. В 19:30 планируется проведение молодежного футбольного фестиваля.

Организаторы рекомендуют болельщикам, желающим посетить стадион, прибыть заранее. Вход на просмотр матча и фестиваль будет абсолютно бесплатным.

ПортугалияСтадион БунёдкорМолодежный футбольный фестивальНациональная сборнаяФутболУзбекистан
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Кто будет комментировать матч Узбекистан — ПортугалияКто будет комментировать матч Узбекистан — ПортугалияСегодня, 16:52Алексия Путельяс выбирает новый клуб: куда перейдет двукратная обладательница «Золотого мяча»Алексия Путельяс выбирает новый клуб: куда перейдет двукратная обладательница «Золотого мяча»Сегодня, 16:30Алан Ширер: Роберто Мартинес может бояться перевести Криштиану Роналду на скамейку запасныхАлан Ширер: Роберто Мартинес может бояться перевести Криштиану Роналду на скамейку запасныхСегодня, 16:16Барбоза: Узбекистан сильнее ДР Конго, Португалию ждет очень сложный матчБарбоза: Узбекистан сильнее ДР Конго, Португалию ждет очень сложный матчСегодня, 16:07Ганский колдун угрожает Гарри Кейну и сборной АнглииГанский колдун угрожает Гарри Кейну и сборной АнглииСегодня, 15:57ЧМ-2026. Бельгия — Иран (смотрите опасные моменты матча)ЧМ-2026. Бельгия — Иран (смотрите опасные моменты матча)Сегодня, 15:52
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Новый гимн, новый дух для Узбекистана (видео)
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана