Лионель Месси обновил мировой рекорд: Аргентина победила Австрию

·6·Спорт
Лионель Месси обновил мировой рекорд: Аргентина победила Австрию

Сборная Аргентины продолжает уверенно идти по пути защиты чемпионского титула. В бескомпромиссном матче, прошедшем в Далласе, действующие чемпионы одержали победу над Австрией со счетом 2:0. Эта встреча запомнится не только командным результатом, но и историческим достижением, установленным легендой футбола Лионелем Месси. Об этом сообщает Goal.com.

Игра началась с неожиданных поворотов. Уже на 8-й минуте матча в пользу Аргентины был назначен пенальти за грубость в отношении Лаутаро Мартинеса. Однако Лионель Месси неожиданно размял точку, отправив мяч выше ворот. Несмотря на это, неудача не сломила нападающего: позже он не только исправил свою ошибку, но и обновил рекорд Мирослава Клозе по количеству голов в истории чемпионатов мира.

Исторический рекорд и герои матча

Лионель Месси оформил дубль в этой игре, доведя количество своих голов до рекордной отметки. По данным Goal.com, теперь Месси единолично занимает статус лучшего бомбардира в истории мундиалей. Его действия на поле и активность во втором тайме показали, что мощь атакующей линии Аргентины всё еще на высоте.

В линии защиты уверенно действовали представитель «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес и защитник «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро. Хотя Ромеро и был вынужден покинуть поле в начале второго тайма из-за травмы, оборона Аргентины практически не оставила шансов австрийским нападающим во главе с Михаэлем Грегоричем. Вратарь Эмилиано Мартинес в очередной раз продемонстрировал свое мастерство, отразив опасный штрафной удар Марселя Забитцера.

В полузащите Родриго де Пауль, как обычно, выполнял роль «телохранителя» Месси и проделал огромный объем работы на правом фланге. Алексис Мак Аллистер проявлял активность в опорной зоне, страхуя защитников и доставляя мяч вперед. Левый защитник Маркос Акунья был эффективен не только в обороне, но и в атаке, отметившись голевой передачей.

Хотя рекорд Лионеля Месси вызывает радость, тренерский штаб несколько обеспокоен низкой результативностью Лаутаро Мартинеса и Хулиана Альвареса. Эти нападающие имели ряд удобных моментов в течение игры, но не смогли ими воспользоваться. Перед предстоящими важными матчами возвращение основных форвардов в оптимальную форму имеет жизненно важное значение для Аргентины.

Лионель МессиАргентинаЧемпионат мираРекордФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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