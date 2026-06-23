Лионель Месси обновил мировой рекорд: Аргентина досрочно вышла в плей-офф

·7·Спорт
Лионель Месси обновил мировой рекорд: Аргентина досрочно вышла в плей-офф

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси установил исторический рекорд в матче группового этапа ЧМ-2026 против Австрии, прошедшем в Далласе (2:0). Опытный нападающий оформил дубль, став лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Эта победа обеспечила действующим чемпионам досрочный выход в 1/16 финала. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

38-летний Лионель Месси сумел обновить многолетний рекорд, который принадлежал Мирославу Клозе. После напряженных первых минут встречи именно Месси открыл счет, а незадолго до финального свистка забил второй гол, закрепив за собой статус самого результативного футболиста в истории турнира.

Путь к рекорду и несостоявшийся пенальти

Интересно, что в первом тайме Лионель Месси не смог реализовать пенальти: его удар пришелся чуть выше перекладины. Однако сам футболист отметил, что эта ошибка могла пойти команде на пользу. По сообщению Goal.com, в послематчевом интервью Месси необычно оценил эту ситуацию.

"Честно говоря, удивительно, как развивались события. Сегодня я мог бы увеличить счет, реализовав пенальти, но если бы я забил тогда, возможно, не смог бы забить следующие два гола. Этого никогда не знаешь, главное — работа команды, и я доволен результатом", — подчеркнул Лионель Месси.

Аргентина готовится к плей-офф

Сборная Аргентины, набравшая шесть очков в первых двух матчах группы Дж, досрочно решила вопрос о выходе в следующий этап. Для подопечных Лионеля Скалони последний матч в группе теперь не имеет турнирного значения, что дает возможность дать отдых основным игрокам и восстановиться.

"В наших планах было одержать две победы. Это было непросто, так как на чемпионате мира все матчи проходят в равной борьбе. Главное — мы выполнили задачу. Мы сборная Аргентины и выходим на поле против любого соперника только за победой", — добавил капитан.

Лионель Месси на своем последнем чемпионате мира продолжает покорять новые вершины не только в командных достижениях, но и в личных рекордах. Его игра в Далласе, несомненно, надолго останется в памяти болельщиков, ведь теперь он официально является величайшим бомбардиром в истории самого престижного турнира планеты.

Лионель МессиАргентинаЧМ-2026РекордФутбол
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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