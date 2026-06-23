Хулиан Альварес выразил желание покинуть «Атлетико Мадрид», «Барселона» ждет решения

Хулиан Альварес открыто заявил, что не хочет возвращаться в «Атлетико Мадрид» после чемпионата мира. Аргентинский нападающий сообщил, что обсудил свое будущее в клубе с руководством, и трансфер может стать приемлемым решением для всех сторон.

«Сейчас не время говорить об этом подробно, но я не могу скрывать. Я поговорил с нужными людьми в клубе. Мой переход будет хорошим решением для всех. Я хочу осуществить свою мечту», — сказал Альварес.

По информации Кадена СЭР, «Барселона» попросила футболиста публично заявить о желании покинуть «Атлетико Мадрид». Альварес сделал этот шаг. Теперь ожидается, что каталонцы переведут переговоры в практическую фазу.