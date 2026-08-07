Трансферная "бомба": "Трабзонспор" хочет купить Шомуродова и Нуньеса!

·393·Спорт
Трансферная "бомба": "Трабзонспор" хочет купить Шомуродова и Нуньеса!

«Трабзонспор», нацеленный в новом сезоне на чемпионство Турции, продолжает производить фурор на трансферном рынке. После приобретения бывшей звезды «Ливерпул» Мухаммад Салох клуб из Трабзона теперь хочет усилить линию атаки капитаном сборной Узбекистана Элдор Шомуродов и уругвайцем Дарвин Нунес.

Как сообщает авторитетное турецкое издание такагазете.ком.тр, главной и приоритетной целью «Трабзонспор» на позицию центрального нападающего является именно Элдор Шомуродов.

Обменная сделка: Умут Найир + 5 миллионов евро

По словам журналиста Чаг‘ри Акташ, руководство «Трабзонспор» предложило своего форварда Умут Найир в рамках обмена, чтобы заполучить нападающего «Башакшехир» Шомуродов.

Право узбекскому нападающему выступать в Турции в статусе местного (турецкого) футболиста делает этот трансфер ещё более привлекательным для «Трабзонспор».

«„Трабзонспор“ очень близок к завершению трансфера Шомуродов. Однако „Башакшехир“ помимо Умут Найир требует дополнительно около 5 миллионов евро в качестве компенсации», — пишет инсайдер.

Дуэт Шомуродов и Дарвин Нунес!

Главный тренер «Трабзонспор» Фотих Текке хочет видеть в линии атаки опытного и результативного футболиста, способного забивать много голов. Поэтому переговоры были резко ускорены.

Интересно, что клуб из Трабзона не хочет ограничиваться только Элдор. Если Умут Найир перейдёт в «Башакшехир», клуб, помимо трансфера Шомуродов, планирует также приобрести нападающего «Ливерпул» и сборной Уругвая Дарвин Нунес. Руководство клуба намерено одновременно полностью укомплектовать линию атаки двумя суперзвёздными форвардами.

Преимущество в гонке бомбардиров

Напомним, что в прошлом сезоне Элдор Шомуродов вместе с форвардом «Трабзонспор» Пол Онуачу забил по 22 гола и стал одним из лучших бомбардиров турецкой Суперлиги.

А Умут Найир, который предлагается в рамках трансфера Шомуродов, в прошлом сезоне забил 9 голов и показал лучший результат среди местных турецких футболистов. Для справки: верхние строчки списка бомбардиров Суперлиги занимали исключительно легионеры — Элдор Шомуродов, Пол Онуачу (по 22 гола), Талиска (19), Мухаммад Баё и Виктор Осимксен (по 15), Мауро Икарди (14).

Поскольку ещё один ведущий бомбардир клуба из Трабзона Фелипе Аугусто (13 голов) недавно перешёл в российский «Зенит», трансферы Шомуродов и Нунес имеют для клуба жизненно важное значение.

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ТрабзонспорЭлдор ШомуродовДарвин НуньесЛиверпульИстанбул Башакшехир
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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