«Лидс» обновил рекорд: за Траффорда заплатили огромные деньги

«Лидс Юнайтед» сделал один из крупнейших шагов на трансферном рынке перед началом нового сезона. Клуб приобрёл 23-летнего вратаря «Манчестер Сити» Джеймса Траффорда, и эта сделка сразу обновила два исторических рекорда.

Самое интересное, что «Лидс» потратил на этот трансфер сумму, которую клуб никогда прежде не платил ни за одного футболиста. Траффорд же теперь занял особое место в истории британского футбола.

В истории «Лидса» ещё не было такого трансфера

Клуб объявил о подписании с Джеймсом Траффордом пятилетнего контракта. По данным Reuters, официальная стоимость трансфера не раскрывается, однако британские СМИ сообщают, что гарантированная часть сделки составляет около 40 миллионов фунтов стерлингов, не считая бонусов.

Таким образом, Траффорд стал самым дорогим приобретением в истории «Лидса».

До этого клубный рекорд принадлежал Жоржиньо Рюттеру, который в 2023 году был приобретён у «Хоффенхайма» примерно за 35,5 миллиона фунтов.

Иными словами, «Лидс» приобрёл не только нового основного вратаря, но и запустил один из крупнейших финансовых проектов в истории клуба.

Траффорд также установил рекорд в британском футболе

Трансфер принёс ещё один важный результат — Траффорд стал самым дорогим вратарём в истории Великобритании. Reuters и Sky Sports подтверждают этот рекорд.

Согласно подсчётам Sky Sports, начальная стоимость в 40 миллионов фунтов вывела Траффорда и в число самых дорогих вратарей в истории мирового футбола. Выше него в этом списке находятся такие игроки, как Кепа Аррисабалага, Алисон и Андре Онана.

Такая сумма за 23-летнего вратаря показывает, что «Лидс» рассматривает его не только как решение на сегодняшний день, но и как своего первого номера на долгосрочную перспективу.

В «Сити» его возможности были ограничены

В прошлом сезоне Траффорд провёл 17 матчей во всех турнирах в составе «Манчестер Сити». По данным Sky Sports, в восьми из них он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Однако превращение Джанлуиджи Доннаруммы в основного вратаря команды Пепа Гвардиолы усложнило для английского футболиста возможность регулярно получать игровую практику. Именно перспектива постоянных выходов на поле была одним из ключевых факторов при выборе нового клуба для Траффорда.

В «Лидсе» ситуация совершенно иная: клуб искал нового первого номера, а сама сумма сделки наглядно показывает, в каком статусе был приобретён Траффорд.

Его путь начался в академии «Сити»

Джеймс Траффорд является воспитанником академии «Манчестер Сити». Однако для получения опыта во взрослом футболе он сначала выступал на правах аренды за «Аккрингтон Стэнли», а затем за «Болтон».

Особенно важным этапом в его карьере стал период в «Болтоне». Позже вратарь был полноценно продан в «Бёрнли» и получил возможность заявить о себе в английском футболе. В 2025 году «Манчестер Сити» вернул его обратно.

Одним из самых ярких эпизодов, укрепивших репутацию Траффорда, стал чемпионат Европы 2023 года в составе сборной Англии У21. В финале против Испании он отразил пенальти в дополнительное время и сыграл решающую роль в победе Англии на турнире. На протяжении всего чемпионата он не пропустил ни одного гола.

Почему «Лидс» пошёл на такой большой риск?

40 миллионов фунтов — серьёзная сумма даже для нападающего. А для вратаря такое решение привлекает ещё больше внимания.

Однако у Траффорда есть несколько качеств, которые побудили «Лидс» сделать крупные инвестиции: ему всего 23 года, он обладает опытом выступлений в Премьер-лиге, соответствует современным требованиям к вратарям в работе с мячом и считается одним из кандидатов на роль будущего первого номера сборной Англии. Sky Sports также высоко оценивает его потенциал именно с этой точки зрения.

Траффорд также был включён в состав сборной Англии, которую Томас Тухель сформировал для чемпионата мира 2026 года.

Теперь перед ним стоит другая задача: каждую неделю доказывать свой высокий потенциал на полях Премьер-лиги.

«Лидс» выписал самый большой чек в истории клуба. Для Траффорда же цена в 40 миллионов фунтов теперь не просто рекорд — это ещё и новое давление, при котором будут оцениваться каждая его ошибка и каждый сейв.

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