Шоу голов в ЕКЛ: полный обзор и результаты первых матчей

·73·Спорт
Шоу голов в ЕКЛ: полный обзор и результаты первых матчей

Состоялись первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций Европы. В центральных встречах нидерландские клубы "Аякс" и "Твенте" одержали яркие победы, а для казахстанского "Тобол" поездка в Сербию обернулась настоящим кошмаром.

Ряд европейских грандов, вышедших на поле на этой стадии турнира, практически обеспечили себе выход в плей-офф ещё до ответных матчей.

Шоу нидерландских клубов и крупное поражение "Тобол"

Амстердамский клуб "Аякс" на своём поле принимал ирландский "Шелбурн" и одержал уверенную победу со счётом 3:1. Другой представитель Нидерландов, "Твенте", забил 6 безответных голов в ворота словацкого клуба "Дунайска Стреда" — 6:0.

Казахстанский клуб "Тобол" гостил в Сербии у "Партизан" и неожиданно уступил с крупным счётом 0:3. Португальская "Braga" и украинское "Динамо Киев" в своих матчах одержали крайне важные минимальные победы со счётом 1:0.

ЕКЛ. 3-й квалификационный раунд (Первые матчи)

Результаты матчей, состоявшихся 6 августа:

  • "Аякс" (Нидерланды) — "Шелбурн" (Ирландия) 3:1

  • "Твенте" (Нидерланды) — "Дунайска Стреда" (Словакия) 6:0

  • "Партизан" (Сербия) — "Тобол" (Казахстан) 3:0

  • "Динамо Киев" (Украина) — "Корабог‘" (Азербайджан) 1:0

  • "Braga" (Португалия) — "Динамо Минск" (Беларусь) 1:0

  • ЧФР "Клудж" (Румыния) — "Тромсё" (Норвегия) 0:5

  • "Джалгирис" (Литва) — "Хайдук" (Хорватия) 2:5

  • "Пайде" (Эстония) — "Рапид" (Австрия) 1:4

  • "Дебретсен" (Венгрия) — "Копенгаген" (Дания) 0:3

  • "Шериф" (Молдова) — "Санкт-Галлен" (Швейцария) 1:3

  • "Гётеборг" (Швеция) — "Гент" (Бельгия) 0:1

  • "Бейтар" (Израиль) — "Аустрия" (Австрия) 1:2

  • "Хапоел" (Израиль) — "Катовитсе" (Польша) 2:0

  • "Валюр" (Исландия) — "Норшелланн" (Дания) 0:2

  • "Лугано" (Швейцария) — "Рунавик" (Фарерские острова) 2:0

  • "Богемианс" (Ирландия) — "Мидтюлланд" (Дания) 0:2

  • "Риека" (Хорватия) — "Илвес" (Финляндия) 1:0

  • "ФК Рига" (Латвия) — "Дёр" (Венгрия) 1:0

  • "Яблонес" (Чехия) — РФШ (Латвия) 2:0

  • "Интер Турку" (Финляндия) — "Вадутс" (Лихтенштейн) 2:1

  • "Интер Эскалдес" (Андорра) — "Флора" (Эстония) 1:0

  • "Борас Баня-Лука" (Босния) — "Витебск" (Беларусь) 1:0

  • "Ноа" (Армения) — "Сион" (Швейцария) 2:2

  • КсИК (Финляндия) — "Мозеруелл" (Шотландия) 1:1

  • "Ракув" (Польша) — "Хаммарбю" (Швеция) 0:0

Когда состоятся ответные матчи?

Все участники, которые выйдут в плей-офф, окончательно определятся после ответных встреч, которые состоятся на следующей неделе, 13 августа.

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АяксТвентеПартизанТоболДинамо Киев
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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