Действующий чемпион Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» приступил к разработке долгосрочного плана по усилению центральной опорной зоны полузащиты. По информации Джанлуки Ди Марцио, Энцо Мареска, который, как ожидается, станет главным тренером команды, рассматривает полузащитника «Челси» Энцо Фернандеса в качестве основного преемника Родри. Итальянский специалист ранее тесно работал со своим соотечественником и высоко оценивает его тактические возможности. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В настоящее время сохраняется неопределённость относительно будущего Родри, который является лидером «Манчестер Сити» в опорной зоне. Срок действия контракта испанского футболиста подходит к концу, а интерес со стороны испанских грандов растёт, поэтому руководство клуба вынуждено искать новых кандидатов. В частности, предполагается, что «Барселона» и «Реал Мадрид» вступили в борьбу за игрока.

Сложности вокруг трансфера Энцо Фернандеса

Хотя аргентинский футболист считается «желанным» трансфером для Энцо Марески, осуществить эту сделку будет непросто. «Челси» считает полузащитника важной частью своего долгосрочного проекта. Действующий контракт футболиста с лондонским клубом рассчитан до лета 2032 года, что позволяет «аристократам» установить высокую трансферную стоимость.

Кроме того, очевидно, что «Челси» не хочет отпускать своего лидера в клуб Английской Премьер-лиги, являющийся прямым конкурентом. Несмотря на это, агент футболиста Ксавьер Пасторе в прошлом месяце на мероприятии в Майами открыто заявил, что стороны рассматривают различные варианты развития событий в отношении будущего его клиента. Это свидетельствует о возможных неожиданных поворотах на трансферном рынке.

Альтернативные варианты для «Манчестер Сити»

Если трансфер Энцо Фернандеса окажется невозможным, у «Манчестер Сити» есть запасные варианты. Как сообщает GOAL.ком, английский клуб также внимательно следит за молодым талантом французского «Лилля» Айюбом Буади. 18-летний футболист оценивается как перспективный кандидат, способный в будущем закрыть опорную зону команды.

Руководство клуба и тренерский штаб работают над привлечением молодых и опытных футболистов, чтобы обеспечить стабильность команды в следующих сезонах. Руководство намерено поэтапно обновлять состав и готовить достойных преемников для каждой линии. Ожидается, что следующее трансферное окно станет для «Манчестер Сити» насыщенным и очень важным.