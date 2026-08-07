Историческое событие в Бухаре: впервые успешно запущен аэрологический шар!
Накануне 35-летия независимости Узбекистана в Бухарской области произошло историческое событие для сферы гидрометеорологии. В регионе впервые аэрологический шар был успешно запущен в атмосферу в тестовом режиме.
Это событие оценивается как важный стратегический шаг на пути к комплексному изучению верхних слоёв атмосферы и выводу климатических наблюдений в нашей стране на новый уровень.
Как работает современный метеозонд?
Установленный на аэрологическом шаре метеозонд последнего поколения метеозонд во время полёта поднимается на различные высоты, измеряет в режиме реального времени (онлайн) следующие важные метеорологические показатели и передаёт их на наземную приёмную станцию:
Температура воздуха и относительная влажность;
Атмосферное давление;
Скорость и точное направление ветра.
Значение инновации: авиация, сельское хозяйство и безопасность
По словам специалистов, точные данные, получаемые благодаря аэрологическим наблюдениям, кардинально улучшат синоптический анализ.
Внедрение этой системы откроет широкие возможности в следующих сферах:
Повышение точности прогнозов: Качество заблаговременного определения погодных условий и изменений климата значительно улучшится.
Раннее выявление опасных явлений: Появится возможность заблаговременно прогнозировать сильный ветер, бури и другие опасные гидрометеорологические явления, а также предотвращать их последствия.
Поддержка отраслей экономики: Система станет надёжным источником информации для обеспечения безопасности авиационных полётов и точного планирования агротехнических мероприятий в сельском хозяйстве.
По мнению метеорологов, широкое внедрение аэрологических наблюдений играет важную роль в повышении научного и практического потенциала национальной гидрометеорологической службы.
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