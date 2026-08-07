Комо усиливает состав: Ян Коуту перешёл из Боруссии Дортмунд

·51·Спорт
Комо усиливает состав: Ян Коуту перешёл из Боруссии Дортмунд

Итальянский клуб «Комо» сделал очередной важный шаг в серьёзном усилении состава перед сезоном-2026/27. Как сообщает официальный сайт команды, правый защитник сборной Бразилии Ян Коуту присоединился к клубу на правах аренды из дортмундской «Боруссии». Этот трансфер свидетельствует о высоких амбициях команды под руководством главного тренера Сеска Фабрегаса. Об этом сообщает .

Руководство «Комо» активно действует на летнем трансферном рынке, формируя состав уровня престижных европейских турниров. Клуб также достиг договорённости о переходе Трево Чалобы из «Челси», однако его официальный трансфер пока не объявлен. Приход Яна Коуту ещё больше расширил возможности команды на правом фланге.

Первые комментарии Сеска Фабрегаса и футболиста

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас высоко оценил возможности новичка. По словам специалиста, бразильский футболист идеально подходит игровому стилю команды. Ян Коуту — смелый и технически сильный игрок, способный предложить несколько вариантов действий на правом фланге. Он любит подключаться к атакам, обладает огромной энергией и, несмотря на юный возраст, уже накопил значительный опыт.

Сам футболист также не скрывает больших надежд на новый этап в «Комо». Ян Коуту отметил, что ему нравится игровая философия клуба, и заявил о желании помочь команде продолжить развитие. По его словам, этот переход станет важным шагом в его карьере.

Карьера Яна Коуту и международный опыт

Талантливый правый защитник, родившийся в 2002 году, начинал ключевые этапы карьеры в системе «Манчестер Сити». Особенно ярко его талант раскрылся в составе «Жироны». В сезоне-2023/24 футболист отдал 10 результативных передач в Ла Лиге и внёс большой вклад в историческое третье место команды.

После успешного сезона в «Жироне» Ян Коуту перешёл в дортмундскую «Боруссию». За два сезона в немецком клубе он получил ценный опыт выступлений в Лиге чемпионов. В частности, год назад в Турине в напряжённом матче против «Ювентуса», завершившемся результативной ничьей 4:4, ему удалось войти в список авторов голов.

Ян КоутуКомоБоруссия ДортмундСеск ФабрегасТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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