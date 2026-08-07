Результаты 3-го квалификационного раунда Лиги Европы...

·80·Спорт
Результаты 3-го квалификационного раунда Лиги Европы...

Состоялись первые матчи 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. В центральных встречах португальская команда "Бенфика" одержала крупную победу, тогда как для шотландских клубов вчерашний день оказался неудачным.

Ряд именитых команд, вышедших на поле на этой стадии турнира, значительно улучшили свои позиции перед ответными матчами.

В Лиссабоне "Бенфика" разгромила соперника, шотландским клубам пришлось тяжело

Португальская команда "Бенфика" на своем поле приняла вице-чемпиона Шотландии "Хартс" и забила в ворота соперника 6 безответных мячей — 6:1. В составе лиссабонцев голами отметились Рафа Силва, Арауджо, Павлидис, Престианни, Дуран и Шелдеруп.

Еще один именитый шотландский клуб "Рейнджерс" в выездном матче в Польше уступил "Ягеллония" со счетом 1:2.

Турецкий клуб "Бешиктош", гостивший у чешского "Градес Кралове", благодаря единственному голу Семикс Киличсой на 80-й минуте одержал крайне важную выездную победу (1:0). Австрийский "Залсбург" также забил в концовке матча против "Пафос" и праздновал победу.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд (Первые матчи)

Результаты матчей, состоявшихся 6 августа:

  • "Бенфика" (Португалия) — "Хартс" (Шотландия) 6:1

    Голы: Рафа Силва (3), Арауджо (23), Павлидис (42, пенальти), Престианни (59), Дуран (87), Шелдеруп (90+4, пенальти) — Рено (72).

  • "Ягеллония" (Польша) — "Рейнджерс" (Шотландия) 2:1

    Голы: Фернандес (13, автогол), Смит (21) — Монтойя (4, автогол).

  • "Маккаби Тел-Авив" (Израиль) — ССКА София (Болгария) 0:3

    Голы: Эбонг (9), Годой (29), Сварс (90).

  • "Градес Кралове" (Чехия) — "Бешиктош" (Турция) 0:1

    Гол: Киличсой (80).

  • "Залсбург" (Австрия) — "Пафос" (Кипр) 1:0

    Гол: Табакович (88).

  • PAOK (Греция) — "Андерлекст" (Бельгия) 0:1

    Гол: Светкович (1).

  • "Тун" (Швейцария) — "Викингур" (Исландия) 3:0

    Голы: Бамерт (19), Лабо (25), Саиз (90+4).

  • "Лекс" (Польша) — "Клаксвик" (Фарерские острова) 1:0

    Гол: Агнеро (81).

  • КуПС (Финляндия) — "Университатя Краёва" (Румыния) 1:1

    Голы: Морено (72) — Баирарам (38).

  • "Линколн" (Гибралтар) — "Омония" (Кипр) 1:1

    Голы: Рутенс (71) — Андреу (90+3).

Когда состоятся ответные матчи?

Ответные встречи, которые окончательно определят участников раунда плей-офф, состоятся на следующей неделе, 13 августа.

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БенфикаРейнджерсБешикташЗальцбургАндерлехт
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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