Что Гвардиола сказал Родри? Это стало большим ударом для Переса...

История с трансфером Родри, которого всё лето связывали с «Реалом», получила неожиданный поворот. Согласно последним сообщениям, лидер сборной Испании теперь всерьёз склоняется не к Мадриду, а к варианту с «Барселоной».

Самый интересный момент ситуации связан с Пепом Гвардиолой. По информации журналиста Мигеля Бласкеса, бывший тренер Родри лично поговорил с футболистом на этой неделе и посоветовал ему, какой путь выбрать.

Родри долгое время думал о «Реале»

Контракт 30-летнего полузащитника с «Манчестер Сити» истекает летом 2027 года. Поэтому мадридский клуб в последние месяцы активно изучал возможность его приобретения.

По данным Sky Sports, «Реал» даже вступил в переговоры с «Манчестер Сити» и выразил готовность заплатить за Родри около 50 миллионов фунтов.

Сам испанский футболист ранее также положительно относился к возможности перейти на «Сантьяго Бернабеу». В апреле, говоря об интересе Родри к «Реалу», Пеп Гвардиола заявил, что нелегко отказаться от предложения одного из величайших клубов мира.

Однако в первую неделю августа ситуация полностью изменилась.

Что изменил разговор с Гвардиолой?

По информации, распространённой Мигелем Бласкесом, Пеп Гвардиола лично связался с Родри на этой неделе.

Источник утверждает, что каталонский специалист посоветовал своему бывшему подопечному выбрать вариант с продолжением карьеры в «Барселоне».

Эта деталь имеет особое значение. С 2019 года Родри под руководством Гвардиолы стал одной из центральных фигур игры «Манчестер Сити». Вместе они завоевали такие крупные трофеи, как чемпионство Англии и Лига чемпионов.

Издание АС также пишет, что футбольная философия и влияние Гвардиолы стали важными факторами в склонении Родри в сторону «Барселоны». По данным издания, футболиста также привлекает основанный на контроле мяча стиль каталонцев.

Сейчас Гвардиола не руководит ни «Сити», ни «Барселоной». Тем не менее как один из важнейших тренеров в карьере Родри он может повлиять на окончательное решение футболиста.

«Барселона» уже начала действовать

Интерес каталонского клуба теперь уже не ограничивается уровнем обычных трансферных слухов.

Sky Sports Невс 6 августа сообщило, что «Барселона» готовится обратиться к «Манчестер Сити» по поводу трансфера Родри. По данным источника, за последние 24 часа каталонцы серьёзно активизировали борьбу за футболиста.

Некоторые испанские источники также пишут, что между Родри и «Барселоной» сформировалась принципиальная договорённость по личным условиям.

По информации АС, сумма потенциальной сделки может составить около 60 миллионов евро, а футболист может подписать в Каталонии четырёхлетний контракт.

Таким образом, следующий ключевой этап трансфера зависит от переговоров между «Барселоной» и «Манчестер Сити».

Почему именно «Барселона»?

Есть несколько важных факторов, которые могут объяснить выбор Родри.

Первый — стиль игры. Испанский полузащитник лучше всего чувствует себя в системе, основанной на контроле мяча, построении позиционных атак и управлении темпом игры через центр.

Второй — партнёры по сборной Испании. Как отмечает АС, Родри также рассматривает возможность снова выступать в одной команде со многими футболистами, с которыми он играет в национальной сборной, как важный фактор.

Третий — фактор Гвардиолы. Взгляд Родри на футбол в последние годы формировался именно в его системе.

С этой точки зрения нынешняя модель «Барселоны» не является для футболиста совершенно чужой.

«Сити» не хочет отпускать Родри

Именно здесь находится главное препятствие для трансфера.

«Манчестер Сити» не хочет продавать своего лидера. Клуб предложил Родри новый долгосрочный контракт и рассматривает его как одну из ключевых фигур новой эпохи, начинающейся под руководством Энсо Марески.

Кроме того, Родри перенёс операцию после чемпионата мира и сейчас проходит восстановление. Несмотря на это, трансферная стоимость футболиста и интерес к нему не снизились.

Для «Сити» вопрос прост: если клуб не продаст его сейчас и не сможет договориться о новом контракте, летом 2027 года появится риск потерять футболиста бесплатно.

Именно это обстоятельство даёт «Барселоне» и «Реалу» возможности на переговорах.

Что теперь сделает «Реал»?

Ещё несколько недель назад «Реал Мадрид» называли главным фаворитом в борьбе за Родри. Теперь же ситуация изменилась на противоположную.

По информации АС, приоритетный выбор футболиста сместился в сторону «Барселоны». Sky Sports также отмечает, что каталонцы получили положительный сигнал от Родри.

Поэтому в ближайшие дни могут появиться ответы на два важных вопроса: сможет ли «Барселона» найти сумму, которая удовлетворит «Манчестер Сити», и увеличит ли «Реал» своё предложение после действий конкурента?

Трансфер Родри перестаёт быть обычной борьбой за футболиста и превращается в очередное принципиальное противостояние между двумя грандами Испании.

Футболист, который ещё несколько недель назад казался близким к переходу на «Сантьяго Бернабеу», теперь может отправиться в Каталонию. Если информация, распространённая Бласкесом, подтвердится, один разговор с Пепом Гвардиолой также сыграет важную роль в этом резком повороте.

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