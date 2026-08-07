Трансферная «бомба»: детали перехода Родри в «Барселону»...
В европейском футбольном мире очередной грандиозный трансфер находится на пороге свершения. Опытный полузащитник «Манчестер Сити» и один из лидеров сборной Испании Родри продолжит карьеру в каталонской «Барселоне».
По информации авторитетного издания АС, каталонцы практически полностью договорились с руководством «Манчестер Сити» о переходе 30-летнего полузащитника.
Детали контракта и астрономическая зарплата
По имеющимся данным, финансовые детали этой крупной сделки выглядят следующим образом:
Сумма трансфера: «Барселона» выплатит англичанам около 60 миллионов евро.
Срок контракта: Ожидается, что футболист подпишет с каталонцами 4-летний контракт.
Зарплата: Годовой доход Родри до уплаты налогов составит около 30 миллионов евро.
Отказ «Реалу» и влияние партнеров по сборной
Как сообщалось ранее, Родри, завоевавший чемпионский титул на летних соревнованиях в составе сборной Испании, отклонил серьезное предложение мадридского «Реала». Он твердо сделал выбор в пользу «Барселоны».
По данным СМИ, большое влияние на принятие этого решения оказали игроки «Барселоны», вместе с которыми он выступает в национальной сборной Испании. Партнерам по сборной удалось убедить Родри присоединиться именно к проекту каталонского клуба.
Теперь стороны улаживают последние формальности трансфера, и в ближайшие дни ожидается официальное объявление.
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