Трансферная «бомба»: детали перехода Родри в «Барселону»...

·82·Спорт
Трансферная «бомба»: детали перехода Родри в «Барселону»...

В европейском футбольном мире очередной грандиозный трансфер находится на пороге свершения. Опытный полузащитник «Манчестер Сити» и один из лидеров сборной Испании Родри продолжит карьеру в каталонской «Барселоне».

По информации авторитетного издания АС, каталонцы практически полностью договорились с руководством «Манчестер Сити» о переходе 30-летнего полузащитника.

Детали контракта и астрономическая зарплата

По имеющимся данным, финансовые детали этой крупной сделки выглядят следующим образом:

  • Сумма трансфера: «Барселона» выплатит англичанам около 60 миллионов евро.

  • Срок контракта: Ожидается, что футболист подпишет с каталонцами 4-летний контракт.

  • Зарплата: Годовой доход Родри до уплаты налогов составит около 30 миллионов евро.

Отказ «Реалу» и влияние партнеров по сборной

Как сообщалось ранее, Родри, завоевавший чемпионский титул на летних соревнованиях в составе сборной Испании, отклонил серьезное предложение мадридского «Реала». Он твердо сделал выбор в пользу «Барселоны».

По данным СМИ, большое влияние на принятие этого решения оказали игроки «Барселоны», вместе с которыми он выступает в национальной сборной Испании. Партнерам по сборной удалось убедить Родри присоединиться именно к проекту каталонского клуба.

Теперь стороны улаживают последние формальности трансфера, и в ближайшие дни ожидается официальное объявление.

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РодриБарселонаМанчестер СитиРеал МадридИспания
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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