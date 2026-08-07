8 лет на «Бернабеу»: Винисиус оставил в Instagram сенсационный пост...

Бразильский атакующий вингер Винисиус Джуниор, продливший контракт с мадридским «Реал» до 30 июня 2032 года, поделился своими эмоциями после этого исторического события.

26-летний футболист на своей странице в Instagram поблагодарил руководство «королевского клуба», тренерский штаб и одноклубников, а также искренне обратился к болельщикам.

«Ещё 6 лет на „Бернабеу“ — и навсегда!»

Вспоминая годы, проведённые на «Сантьяго Бернабеу», Винисиус вновь подчеркнул, что его самым большим желанием было остаться в Мадриде:

«„Бернабеу“ — 8 лет — это очень мало... Ещё 6 лет и навсегда! Люблю вас! Спасибо президенту Перес, Муринио, Ксуни, Ксосе Анксел, футболистам и всему клубу», — написал бразильская звезда.

Для справки: Ксуни Калафат, которого футболист отдельно упомянул в своём посте, является главным скаутом «Реал», а Ксосе Анксел Санчес — генеральным директором клуба. Руководство во главе с Джозе Муринио и Флорентино Перес рассматривает Винисиус в качестве центральной фигуры долгосрочного проекта команды.

Наследие в Мадриде продолжается

Винисиус Джуниор, защищающий честь «королевского клуба» с 2018 года, благодаря новому соглашению продлит свою карьеру в Мадриде как минимум до 14 лет. Этот показатель сделает его одним из самых преданных и дольше всех выступавших легионеров в истории клуба.

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