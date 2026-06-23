Дубль Эрлинга Холанда вывел Норвегию в плей-офф спустя 26 лет

·53·Спорт
Дубль Эрлинга Холанда вывел Норвегию в плей-офф спустя 26 лет

Сборная Норвегии одержала победу над Сенегалом со счетом 3:1 в рамках группового этапа чемпионата мира, досрочно обеспечив себе выход в четвертьфинал. Для скандинавов этот результат имеет историческое значение, так как в последний раз команда сумела выйти из группы на турнире 1998 года во Франции. Об этом сообщает Goal.com .

Поединок, прошедший на великолепном стадионе в Нью-Йорке, был признан столкновением звезд. Несмотря на то, что на поле действовали такие имена, как Эрлинг Холанд, Садио Мане и Мартин Эдегор, исход встречи во многом решили неожиданные герои и ошибки в защите Сенегала. На 43-й минуте игры Маркус Педерсен, вышедший на замену, воспользовался ошибкой Калиду Кулибали и открыл счет.

Исторический рекорд Эрлинга Холанда

С началом второго тайма на сцене появился один из самых опасных нападающих мира Эрлинг Холанд. После филигранной передачи Мартина Эдегора он оставил в дураках вратаря Эдуара Мендья, доведя счет до 2:0. Хотя представитель Сенегала Исмаила Сар сократил разрыв, второй гол Холанда окончательно перечеркнул надежды африканцев.

По данным Opta Спортс, Эрлинг Холанд стал шестым футболистом в истории чемпионатов мира, забившим дубли в своих первых двух матчах. По этому показателю он встал в один ряд с такими звездами, как Гарри Кейн (2018) и легендарный Жюст Фонтен (1958). Норвежский форвард оставил защитников соперника бессильными благодаря своему физическому превосходству и хладнокровию.

Сборная Сенегала пыталась бороться до конца игры. В добавленное арбитром время Сар забил еще один гол, установив счет 3:2, однако этого оказалось недостаточно, чтобы отнять победу у норвежцев. То, что команда Сенегала с начала турнира находилась в центре внимания из-за различных внутренних конфликтов и беспорядков, не могло не сказаться на их игре.

В настоящее время сборные Норвегии и Франции лидируют в своих группах, набрав равное количество очков. По разнице мячей норвежцы занимают второе место. Решающий матч за победу в группе между этими двумя грандами состоится в пятницу. Для Норвегии эта игра станет отличной возможностью еще раз проверить свои силы перед плей-офф.

Чемпионат мираЭрлинг ХоландНорвегияСенегалФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Распространилось видео со сравнением сборных Турции и Южной КореиРаспространилось видео со сравнением сборных Турции и Южной КореиСегодня, 07:49Эрлинг Холанд побил рекорд Норвегии на чемпионате мираЭрлинг Холанд побил рекорд Норвегии на чемпионате мираСегодня, 07:46Каннаваро и Шомуродов высказались перед матчем Узбекистана и ПортугалииКаннаваро и Шомуродов высказались перед матчем Узбекистана и ПортугалииСегодня, 07:39Узбекистан выйдет против Португалии в белой формеУзбекистан выйдет против Португалии в белой формеСегодня, 07:35Франция обыграла Ирак благодаря дублю МбаппеФранция обыграла Ирак благодаря дублю МбаппеСегодня, 07:33Норвегия обыграла Сенегал благодаря дублю ХоландаНорвегия обыграла Сенегал благодаря дублю ХоландаСегодня, 07:31
ОбъявленияДля сотрудничества
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
Известный экстрасенс предсказал победителя будущего чемпионата мира
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
«Манчестер Сити» написал об игре Хусанова против Канады
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Неожиданный прогноз российских экспертов на матч Узбекистан – Колумбия
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
Юные футболисты из Узбекистана стали чемпионами мира в Варшаве
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
«Манчестер Сити» опубликовал пост, посвященный Хусанову и Узбекистану
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Центральная Азия объединяется ради сборной Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
Главный тренер Колумбии дал заявление перед матчем против Узбекистана
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш
«Ливерпуль» взял Аббосбека Файзуллаева на карандаш