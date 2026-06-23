Дубль Эрлинга Холанда вывел Норвегию в плей-офф спустя 26 лет

Сборная Норвегии одержала победу над Сенегалом со счетом 3:1 в рамках группового этапа чемпионата мира, досрочно обеспечив себе выход в четвертьфинал. Для скандинавов этот результат имеет историческое значение, так как в последний раз команда сумела выйти из группы на турнире 1998 года во Франции. Об этом сообщает Goal.com .

Поединок, прошедший на великолепном стадионе в Нью-Йорке, был признан столкновением звезд. Несмотря на то, что на поле действовали такие имена, как Эрлинг Холанд, Садио Мане и Мартин Эдегор, исход встречи во многом решили неожиданные герои и ошибки в защите Сенегала. На 43-й минуте игры Маркус Педерсен, вышедший на замену, воспользовался ошибкой Калиду Кулибали и открыл счет.

Исторический рекорд Эрлинга Холанда

С началом второго тайма на сцене появился один из самых опасных нападающих мира Эрлинг Холанд. После филигранной передачи Мартина Эдегора он оставил в дураках вратаря Эдуара Мендья, доведя счет до 2:0. Хотя представитель Сенегала Исмаила Сар сократил разрыв, второй гол Холанда окончательно перечеркнул надежды африканцев.

По данным Opta Спортс, Эрлинг Холанд стал шестым футболистом в истории чемпионатов мира, забившим дубли в своих первых двух матчах. По этому показателю он встал в один ряд с такими звездами, как Гарри Кейн (2018) и легендарный Жюст Фонтен (1958). Норвежский форвард оставил защитников соперника бессильными благодаря своему физическому превосходству и хладнокровию.

Сборная Сенегала пыталась бороться до конца игры. В добавленное арбитром время Сар забил еще один гол, установив счет 3:2, однако этого оказалось недостаточно, чтобы отнять победу у норвежцев. То, что команда Сенегала с начала турнира находилась в центре внимания из-за различных внутренних конфликтов и беспорядков, не могло не сказаться на их игре.

В настоящее время сборные Норвегии и Франции лидируют в своих группах, набрав равное количество очков. По разнице мячей норвежцы занимают второе место. Решающий матч за победу в группе между этими двумя грандами состоится в пятницу. Для Норвегии эта игра станет отличной возможностью еще раз проверить свои силы перед плей-офф.